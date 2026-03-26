Köpekten kaçarken kamyonetin altında kalan çocuğun davasında karar verildi: 10 milyon TL tazminat ödeyecekler

Manisa'da başıboş köpek saldırısından kaçmak isterken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğun davasında karar verildi. Mahkeme, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ni sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediği gerekçesiyle toplamda 10 milyon 252 bin TL'lik tazminat ödemeye hükmetti.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 15:06
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 15:08

24 Ekim 2022 tarihinde ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen saldırının ardından ağır yaralanan E.K. uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan E.K.'nin yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanmasında kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.

MAHKEME “OLUŞAN ZARARDAN İDARE SORUMLU” DEDİ

Ailenin yaptığı başvuru sonrasında Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davada Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine karar verildi. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.
Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi.

