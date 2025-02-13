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 | Bengül Büyükhan

Korkunç cinayette 'kahve' detayı! Bıçakla öldürüp intihar süsü vermeye çalışmış!

Konya'da araç içinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 37 yaşındaki Şuayip Demir'in beraber yaşadığı kadın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kahveye gittiği için sık sık tartıştıklarını belirten zanlı önce bıçaklayıp sonra da intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 10:59

Konya'da meydana gelen korkunç cinayette 37 yaşındaki Şuayip Demir birlikte yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. ile kahveye gitme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyünce kadın Demir'i bıçaklayarak öldürdü. Boş arazide park halinde bulunan aracın içinde bıçaklanmış halde yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAHVEYE GİTTİĞİ İÇİN SIK SIK TARTIŞIYORLARDI

Araçta bulunan Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz halde bulduğunu söyledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Şuayip Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
Konya'da boş arazide park halinde bulunan aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz halde bulduğunu söyledi.
ETİKETLER
#cinayet
#cinayet
#bıçaklama
#bıçaklama
#Yaşam
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