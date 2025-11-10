Koskoca alan çöplüğe dönüştü! Mahalleli yetkililere seslendi

Adana Çukurova'daki 100. Yıl Mahallesi Yılmaz Güney Bulvarı'nda bulanan boş arazi çöplüğe döndü. Bir süredir atılan atıklarla birlikte biriken çöp tepeleri çevre kirliğinin boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca atıkların yakılmasıyla hava kirliliği de meydana geldi.

MAHALLELİ ÇÖZÜM İSTİYOR

Atıkların döküldüğü mahallede ikamet eden Remzi Eskisümer, bulvar kenarına atık atıldığını mezarlıktan dönerken fark ettiklerini belirterek, "Burada her gün ateş yakıyorlar. Hem görüntü kirliliğine hem de hava kirliliğine neden oluyor. Durumu bildirdik ama herhangi bir gelişme olmadı. Burası önceden yoktu, yakın zamanda dökülmüş. Birkaç gün önce de burada ateş yakmışlardı; hava simsiyah olmuş, her taraf dumanla kaplanmıştı" dedi.

Vatandaşlar bir an önce yetkililerce bulvar kenarına atık atılmasının ve ateş yakılmasının durdurulmasını istiyor.