Köy çıkışındaki araç herkesi tedirgin etti! Köylülerin ihbarı dehşeti ortaya çıkardı

Birecik ilçesine bağlı kırsal Ekenek Mahallesi yakınlarında meydana gelen olay dehşete düşürdü. Köy çıkışında park halinde bulunan araçta hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişinin 47 yaşındaki Hişman Yılmaz olduğu tespit etti.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri hem araç içerisinde hem de çevrede delil toplarken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi ve kriminal incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.