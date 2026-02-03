Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Köy çıkışındaki araç herkesi tedirgin etti! Köylülerin ihbarı dehşeti ortaya çıkardı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köy çıkışında park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemede 47 yaşındaki Hişman Yılmaz olduğu tespit edilen şahın başından vurulduğu belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 12:42

ilçesine bağlı kırsal Ekenek Mahallesi yakınlarında meydana gelen olay dehşete düşürdü. Köy çıkışında park halinde bulunan araçta hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişinin 47 yaşındaki Hişman Yılmaz olduğu tespit etti.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri hem araç içerisinde hem de çevrede delil toplarken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yılmaz'ın cenazesi, işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölümünün mi yoksa mı olduğu yapılacak otopsi ve kriminal incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A101 aktüel ürünler kataloğu 5-11 Şubat! A101 marketlere bu hafta robot süpürge, laptop masası, hava nemlendirici geliyor
Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL Katar’da ileri teknoloji çözümlerini sergiledi
Bakan Kacır duyurdu: KOBİ'lere 20 milyon TL'lik dev destek
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
#intihar
#otopsi
#Birecik
#Adli Tıp Raporu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.