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 | Özge Sönmez

Köy tamamen boşaltıldı! Tarlalardaki görüntü şoke etti: Nedeni sonradan anlaşıldı

Bilecik'te etkili olan orman yangını nedeniyle tedbiren boşaltılan Selçik köyünde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Patlama riskine karşı boş bir araziye istiflenen mutfak, piknik ve sanayi tipi onlarca tüp ilginç manzaralar oluşturdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 11:48

'te günler önce başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce hektar alan küle döndü. Osmaneli ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 360 nüfuslu ve 98 haneli Selçik köyü tedbiren boşaltıldı. Boşaltılan bölgede kaydedilen görüntüler ise şaşkına çevirdi.

Köy tamamen boşaltıldı! Tarlalardaki görüntü şoke etti: Nedeni sonradan anlaşıldı

ONLARCA TÜP TARLALARA İSTİFLENDİ

Bahse konu köyde, bir ev çatısı ve bir çiftliğin bir kısmı kül olmuştu. Bölge halkı tarafından, alevlerin köye gelmesi üzerine köyde bulunan mutfak, piknik ve sanayi tipi tüplerin bir tarım arazisine istiflendiği görüldü. Onlarca tüpün patlama riskine karşı tarım arazisine istiflenmesi ilginç görüntülere neden oldu.

Köy tamamen boşaltıldı! Tarlalardaki görüntü şoke etti: Nedeni sonradan anlaşıldı

Tüp tarlası gibi gözüken tarım arazisinin, yangın sırasında mahalleli tarafından tedbiren yapıldığı öğrenildi.

Köy tamamen boşaltıldı! Tarlalardaki görüntü şoke etti: Nedeni sonradan anlaşıldı
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ETİKETLER
#orman yangını
#bilecik
#Selçik Köyü
#Yangın Patlaması
#Tüp Patlama Riski
#Yaşam
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