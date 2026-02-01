Kredi kartı limiti yükseltme vaadiyle milyonluk vurgun!

Adana'da yaşayan Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ. (37), arkadaş ortamında tanıştıkları ve ekonomik zorluk yaşayan Karani G.’ye (31), "Bankalarla irtibatımız var, tanıdıklarımız sayesinde kredi puanını yükseltip yüksek limitli kredi kartı çıkarabiliriz" diyerek güvenini kazandılar.

Görüşmenin ardından Karani G., kredi kartı limitlerinin artırılacağı vaadiyle mevcut kredi kartlarını ve kimlik bilgilerini Özkan K. ile Muhammet Ali İ.’ye verdi. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden Karani G.'nin kart limitlerini toplamda 2,5 milyon TL'ye yükselten zanlılar, bir hafta boyunca o kartlarla alışveriş yaptı.

2 MİLYON TL'YE YAKIN VURGUN

Zanlıların tanıdığı kuyumcu, cep telefonu satıcısı, petshop ve restoran gibi işletmeler aracılığıyla hayali satışlar yaparak iki ayrı kredi kartından toplam 1 milyon 540 bin TL harcadığı tespit edildi. Ayrıca kartlardan 300 bin TL nakit avans çekildiği belirlendi. Kredi kartı limitlerinin artırılmasını bekleyen Karani G., peş peşe gelen harcama bildirimleri üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

GÜNÜ BİRLİK OFİS KİRALIYORLARMIŞ

İhbar sonrası harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini sürdü. Yapılan incelemede zanlıların, güven kazanmak için günübirlik hazır ofis kiralayarak mağdurlarla burada görüştüğü ve “Bankalarda tanıdıklarımız var” yalanıyla dolandırıcılığı organize şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyon kapsamında Özkan K. ve Muhammet Ali İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.