Kocaeli'de okul çıkışında servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Servis şoförü 5 yıl 10 ay hapis cezası alırken, ev hapsi ise kaldırıldı.

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HABERİN ÖZETİ Küçük Ela servise binmek isterken yaşamını yitirdi: Davada şoförün cezası belli oldu Kocaeli'de okul çıkışında servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun ölümüne ilişkin davada servis şoförü 5 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı. Gebze'de okul çıkışı servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili davada, servis şoförü İ.C. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın asli kusurlu olduğunu belirterek ve olay sonrası servis firmasının tabelasını sökmesini dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı. Sanığın tutuklanması talebi reddedildi, ancak yurt dışına çıkış yasağı devam edecek.

Gebze ilçesi Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde 4 Şubat'ta okul çıkışı servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu, servis minibüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü İ.C. (46) tutuklanırken, küçük kızın cenazesi memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde toprağa verilmişti.

"KIZIM SERVİSİN PEŞİNDEN KOŞMAK ZORUNDA KALDI"

Olayla ilgili duruşmanın 5. celsesi Gebze 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya maktulün annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı. Ev hapsinde bulunan sanık İ.C. ise davaya katılmadı. Ela'nın annesi Serpil Tabakoğlu olayda sorumluluğu bulunan kişilerin görevlerini yerine getirmediğini savundu. Kızının, görevini yapmayan kişiler yüzünden servisinin peşinden koşmak zorunda kaldığını ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğini ifade eden anne Tabakoğlu, olayda olası kast unsurlarının oluştuğunu belirtti.

Katılan aileyi temsil eden avukat Kübra Süleyman, duruşmada yalnızca bir trafik kazasının değil, 6 yaşındaki Ela'nın yarım kalan hayallerinin de söz konusu olduğunu ifade etti. Dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporuna dikkat çeken avukat Süleyman, Ela'nın kazada kusurunun bulunmadığını belirtti. Avukat Kübra Süleyman, sanığın araç içerisindeyken yapılan uyarıları dikkate almadığını ve gerekli tedbirleri alma fırsatı bulunmasına rağmen bunu yapmadığını savundu.

"ELA ARACIN KÖR NOKTASINDA"

Sanık müdafisi avukat Tamer Ayhan ise Ela'nın aracın kör noktasında bulunduğunu ve sanığın uyarıları duyduğuna ilişkin somut delil olmadığını savundu. Raporlar arasında çelişkiler bulunduğunu ileri süren Ayhan, müvekkilinin beraatini, aksi durumda lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ, EV HAPSİ KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun ölümüne neden olan servis şoförü İ.C'nin uyarılara rağmen bir süre daha aracı kullanmaya devam ettiğine ilişkin tanık beyanları ve dosyadaki deliller doğrultusunda bilinçli taksirle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Ela Tabakoğlu'nun ölümüne neden olan servis şoförü İ.C.'ye "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi. Sanığın asli kusurlu olduğunu belirten mahkeme, olayın ardından araçtan ayrılıp tekrar binerek servis firmasının tabelasını sökmesini de dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı. Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolü kaldırdı ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.