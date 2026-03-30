Dernekpazarı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Melih Cansız, okulun tatil olduğu günlerde kasap önlüğünü giyerek tezgah başına geçiyor. Küçük yaşına rağmen mesleğe olan ilgisiyle öne çıkan Melih, et doğrama ve hazırlık süreçlerinde babasına destek olurken, müşterilerle kurduğu samimi diyaloglarla da ilçe halkının sevgisini kazanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Küçük yaşta büyük ustalık: 10 yaşındaki ‘Junior Kasap’ ilgi odağı Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 10 yaşındaki Melih Cansız, okul tatillerinde babasına yardım ederek kasaplık mesleğine olan ilgisini gösteriyor. Melih Cansız, 7 yaşından beri boş zamanlarında babasına kasaplık konusunda yardım ediyor. Yaz tatillerinde dükkanda vakit geçiren Melih, et doğrama, kıyma çekme ve köfte, kuşbaşı hazırlama gibi işlerde babasına destek oluyor. Melih, sosyal medyada paylaşılan videolarıyla ilgi çekiyor ve ileride teknoloji alanında bilim insanı olmak istediğini belirtiyor. Babası Mehmet Cansız, oğlunun kasaplık merakı olmadığını ancak yanında durarak işleri öğrenmeye başladığını ifade ediyor. Baba Cansız, oğlunun yaşından beklenmeyecek kadar çok iş yaptığını, ancak kemikli et konusunda henüz tecrübeli olmadığını belirtiyor.

“7 YAŞIMDA BAŞLADIM”

Melih Cansız, okula gittiğini ve boş zamanlarında babasına yardım etmeyi sevdiğini belirterek, "Burada et doğrayıp, kıyma çekiyorum. Okula gitmeyi de seviyorum. 7 yaşında babamın yanına gelerek yardım etmeye başladım. 3 yıldır boş bulduğum vakitlerde dükkana geliyorum. Yaz tatilinde hep dükkanda oluyorum. Küçüklüğümden beri yaylalara gidip geliyoruz. Babam orada fotoğraflarımı çekiyordu. Sokakta da videolarımı çekmeye başladı. Sosyal medyada bunları paylaşınca herkes izledi. Teknoloji alanında bilim insanı olmak istiyorum. Belki de hem kasaplığı hem de bilim insanlığını bir arada yapabilirim. Önlüğümde 'Junior Kasap' yazıyor. O yazının olduğu bir tişörtüm de var. O tişörtü giyinerek okula gittim. Herkes bana 'Junior Kasap' dedi" dedi.

“YAŞI KÜÇÜK AMA ÇOK İŞ YAPIYOR”

36 yaşındaki baba Mehmet Cansız ise 23 yıldır kasaplık yaptığını ifade ederek, "Küçük bir ilçede yaşıyoruz. Sosyal medyaya açılmak istedik. Çünkü insanlar bir yemek için 100 kilometre uzaklıkta bir yere gidebiliyor. Bazı videolar çekip atmaya başladım. Baktım ki ilgi görüyor. Oğlum 2-3 senedir özellikle yaz aylarında gelip yardım ediyor. Okulunu da okusun ama elinde bir mesleği olsun istiyorum. Kasaplık yapmak gibi merakı olmadı. Benim yanımda duruyordu. Ben köfte, kuşbaşı yaparken 'ben de yapayım' dedi. Bazı siparişlere de gönderdim. Bu süreçlerden sonra insanlarla tanışmaya başladı. Son yıllarda yaz tatili başladığında direkt yanıma gelip önlüğünü giyiyor. Gelenler Melih'i soruyor. Yaşı küçük ama çok iş yapıyor. Köfte, kuşbaşı yapıyor. Bir tek kemikli et yapamıyor. Makineye güvenemediğim için yapmasını istemiyorum" diye konuştu.