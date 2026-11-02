Küçükçekece'de metrobüs yangını

İstanbul Küçükçekmece’de yolcu almak üzere durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden şoför kapıları açarak yolcuları hızlıca tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri dumanlara müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

METROBÜS HATTI TIKANDI

Metrobüs hattında aksamalar yaşanırken bölgede trafik oluştu. Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.