Küçükçekmece'de dehşet anları! Madde bağımlısı şahıs polise hakaret edip satırla saldırdı: 4’ü polis, 6 yaralı!

İstanbul Küçükçekmece’de iddiaya göre madde bağımlısı bir şahıs devriye görevi yapan polis ekiplerine hakaret edip satırla saldırdı. Polis ekipleri madde bağımlısı şahsı gözaltına almaya çalıştığı esnada çıkan gerginlikte 4’ü polis, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. Madde bağımlısı şahıs gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Küçükçekmece'de dehşet anları! Madde bağımlısı şahıs polise hakaret edip satırla saldırdı: 4’ü polis, 6 yaralı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 17:30

'de saat 15.30 sıralarında Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde meydana gelen olayda, polis aracının bölgede ring görevini yürüttüğü esnada madde bağımlısı bir şahıs polis ekiplerine "Niye geziyorsunuz ne işiniz var burada" diyerek hakaret etti.

Küçükçekmece'de dehşet anları! Madde bağımlısı şahıs polise hakaret edip satırla saldırdı: 4’ü polis, 6 yaralı!

Polis ekiplerinin araçtan indiği esnada madde bağımlısı şahıs satırla polis ekiplerine saldırdı. Sokak üzerindeki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAŞANAN ARBEDEDE 4'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile şahsın yakınları arasında çıktı. Olayda 4’ü polis memuru, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de dehşet anları! Madde bağımlısı şahıs polise hakaret edip satırla saldırdı: 4’ü polis, 6 yaralı!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Madde bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

