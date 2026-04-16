Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda bıçak temizlerken sağ el başparmağını kesen 34 yaşındaki Nurettin Güleryüz, bir özel hastanenin acil servisine başvurdu. Detaylı tetkik yapılmadan pansuman yapılan Güleryüz'e ilaç reçete edilmesinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kanamanın durmaması üzerine ertesi gün aynı hastaneye tekrar giden Güleryüz'ün eline bu kez dikiş atıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kurban Bayramı’nda parmağını kesti, tıbbi ihmalin kurbanı oldu! Hem parmağını hem işini kaybetti Kurban Bayramı'nda bıçakla başparmağını kesen Nurettin Güleryüz'ün ilk hastanede yapılan pansuman ve dikiş işlemlerinin yetersiz kalması sonucu tendon ve sinir hasarı oluştuğu, bu durumun elinin ampute edilmesine ve engellilik oranının artmasına yol açtığı iddia edildi. Nurettin Güleryüz, Kurban Bayramı'nda bıçakla kesilen başparmağı için başvurduğu ilk özel hastanede detaylı tetkik yapılmadan pansuman ve dikiş yapıldığını belirtti. Günler sonra tendon yaralanması şüphesiyle başka bir hastaneye başvuran Güleryüz'de sinir hasarı ve tendon kopması tespit edilerek ameliyat edildi. Süreç sonunda parmağının çürüyerek kurtarılamayacak hale gelmesi üzerine Güleryüz'ün parmağı ampute edildi. Ameliyatlar sonrası kolunda metal parça kaldığı ve titremeler yaşadığı iddia edilen Güleryüz'ün işten çıkarıldığı öğrenildi. Güleryüz'ün avukatı, ilk hastanede görevli hekimlerin ihmali olduğunu savunarak, müvekkilinin engellilik oranının yüzde 46'dan yüzde 75'e yükseldiğini belirtti ve sorumlular hakkında soruşturma talep etti.

Aradan günler geçmesine rağmen parmağını hareket ettiremeyen Güleryüz, 19 Haziran'da Gebze'deki başka bir özel hastaneye gittiğinde tendon yaralanması şüphesiyle tedaviye alındı. Farklı tarihlerde yapılan EMG ve MR tetkiklerinde sinir hasarı ile tendon kopması tespit edilen hasta, 2 Eylül'de ameliyat edildi.

Süreç içerisinde parmağın çürüdüğü ve kurtarılamayacağının belirlenince Güleryüz, başvurduğu başka bir hastanede ampute operasyonu geçirdi.

Diğer yandan, ameliyatların ardından ağrıları devam eden Güleryüz'ün kolunda metal parça bulunduğu ve bu parçanın parmak bölgesinden dirseğe doğru ilerlediği öne sürüldü. Ayrıca, fabrikada temizlik personeli olarak çalışan Nurettin Güleryüz'ün hastane sürecinde işten çıkarıldığı da öğrenildi.

ENGELLİLİK ORANI YÜZDE 75’E YÜKSELDİ

Güleryüz'ün avukatı Barış Kurt, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde, özel hastanede görevli hekimlerin tıp kurallarına aykırı hareket ederek ihmalde bulunduklarını ileri sürdü. Olayın basit tıbbi komplikasyon olmadığını savunan Kurt, "Başparmakta oluşan kesilerde tendon ve sinir hasarı ihtimali basit muayene ile dahi anlaşılabilecek durumdur. Buna rağmen şüpheli hekimler gerekli özeni göstermemiştir. Doğru teşhis zamanında konulmuş olsaydı, gerekli cerrahi müdahale gecikmeden yapılacak ve müvekkil kalıcı sakatlık yaşamayacaktı. Müvekkilin yaralanma öncesinde yüzde 46 olan engellilik oranı, yaşanan süreç sonrası yüzde 75'e yükselmiştir. Bu durum müvekkilin yaşamını ve çalışma gücünü ciddi şekilde etkiledi. Sorumlular hakkında taksirle yaralama, görevi kötüye kullanma ve ihmali davranışla yaralama suçlarından soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz" dedi.

İLK ÖNCE YAPIŞTIRDILAR, SONRA DİKTİLER

Yaşadıklarını anlatan Nurettin Güleryüz ise "Kurban Bayramı'nın ikinci günü bıçağı temizlerken yanlışlıkla parmağımı kestim. Özel hastaneye gittim ve doktorla görüştüm. Doktor bize parmağın yapıştırılması gerektiğini söyledi. Parmağı pansumanın ardından yapıştırıp gönderdiler ve ilaç yazdılar. İlaç yazdıkları halde herhangi bir film, röntgen çekilmedi. Parmağımın kanaması devam edince ikinci akşam yine hastaneye gittik. Parmağıma dikiş attılar ve yine röntgen, film çekmeden herhangi işlem yapmadan gönderdiler. Bu süreçte pansumanlarımızı yaptırdık. Bundan sonra bize 10 gün süresince pansuman yapmamız gerektiğini söylediler. Bayram tatili olduğu için hiçbir yere gidemedik" diye konuştu.

“PARMAĞI BÜKERİZ, KATLAYIP GERİYE BIRAKIRIZ DEDİLER”

Güleryüz, bayramın ardından başka bir özel hastaneye başvurduğunu anlatarak, "Buradaki hastanede acil ameliyata alınmam gerektiği söylendi. Burada da MR veya herhangi tetkik yapılmadan ameliyata alındım. Ondan sonra 2 kez daha ameliyat geçirdim. Bu süreçte doktorlar parmağımın kurtarılamayacağını söyledi. Parmağımın tendon damarı ve sinir damarı tutmadı. Parmağım çürümeye başladı. Bize yaptıkları teklif şu oldu; 'Parmağı bükeriz, katlayıp geriye bırakırız' dediler. Biz de kabul etmedik. 'Çürümüş parmağı içeriye nasıl katlayabilirsiniz?' dedik. Onlar da yapacak başka çarelerinin olmadığını söylediler. Biz de başka hastanelerden randevu aldık ve başka hastanelere gittik. Parmağın ampute edilmesi gerektiği söylendi. Parmağım ampute edildi. Büyük ihtimalle ikinci gittiğim hastane sebebiyle parmağımı kaybettim çünkü ameliyatlardan sonra herhangi röntgen ya da MR çekimi yapılmadı. Bunu doktora söylediğimiz halde doktor bizi dinlemedi. Bize 'iyiye gidiyor' dedi" ifadelerini kullandı.

"KOLUMDA METAL KALDIĞINI ÖĞRENDİK"

İkinci hastanedeki ameliyatların ardından kolunda ağrılar hissettiğini söyleyen Güleryüz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Doktorlara bileğime doğru ağrılarım olduğunu sürekli ifade etmeme rağmen beni dinlemediler. Sonradan kolumda metal kaldığını öğrendik. Bunun ihmal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kola metal nasıl girebilir? Ben 9 aydır çalışamıyorum. Kalp rahatsızlığım sebebiyle yüzde 46 engelliyken şu anda yüzde 75 engelli durumuna düştüm. Erken emeklilik dilekçesi verdim ancak henüz sonuç gelmedi. Bu konuda çok mağdurum. Yetkililerin bunu duymasını istiyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşık 9 aydır henüz soruşturma izni gelmedi. Süreci bekliyoruz, henüz dava açılmış değil. Kolumda bırakılan metal ilerliyor. Pazartesi günü bunun için de operasyon geçireceğim. Çıkarılıp çıkarılamayacağı net değil. Elimde titremelerim var, çalışamıyorum ve işveren tarafından işten çıkarıldım. Yetkililerden destek ve konunun incelenmesini talep ediyorum."