Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kürt kahvesi için sıraya giriyorlar! Tadına bakan 3-4 tane birden alıyor

Yöresel lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şimdilerde “Kürt kahvesi” furyası yaşanıyor. Şeker içermeyen kahve doğal ürünlerle tatlandırılırken, tadına bakanlar 3-4 tane birden alıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 14:06

Badem, hurma ve ceviz gibi doğal ürünlerle tatlandırılan Kürt kahvesinin en belirgin özelliği şeker ilavesiz olması. Tarih ve kültün iç içe geçtiği Sur sokaklarında hazırlanan kahveler, son zamanlarda he kendine has aroması hem de sunumuyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Sur esnafı, Kürt kahvesine olan ilginin her geçen gün arttığını, bu ilginin ilçenin kültürel tanıtımına da önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kürt kahvesi için sıraya giriyorlar! Tadına bakan 3-4 tane birden alıyor

ŞEKER HASTALARI DA RAHATLIKLA TÜKETEBİLİYOR

Sur’da esnaf olan Geylani Gündüz, kahvenin Diyarbakır'a özgü olduğunu aktardı. Gündüz, "İçerisinde fındık, fıstık, badem, ceviz ve hurma vardır. Şeker kesinlikle yoktur. Bu kahveyi biz hurma ile tatlandırıyoruz. Şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilir" ifadelerini kullandı.

Kürt kahvesi için sıraya giriyorlar! Tadına bakan 3-4 tane birden alıyor

TADINA BAKAN 4 TANE BİRDEN ALIYOR

Yerli ve yabancı turistlerin Kürt kahvesini çok beğendiklerini dile getiren Gündüz, ''Turistler çok beğeniyor, önem gösteriyorlar. Tadına baktıktan sonra 1 tane alacakları yerde 3-4 tane birden alıyorlar. Tadına bakmaları yeterli oluyor satın almaları için. Sürekli ikramlarda bulunuyoruz. Hava güzel olduğu zaman 20-25 fincan kahve ikram ediyoruz gelen-geçen turistlere ama hava bu şekilde yağmurlu ya da soğuk olduğunda 8 ile 10 arası fincan ikram ediyoruz. 200 gramı 200 liradır. 2 adet alırsa 350 lira oluyor. Çok satılıyor kahvelerimiz. Vatandaşlarda çok beğeniyorlar her geldiklerinde mutlaka alıyorlar.'' dedi.

