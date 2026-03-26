Kurtlar Vadisi'nin gözde yalısı satılıyor! Abud Efendi Yalısı kimin, fiyatı ne kadar?

Türkiye’nin paha biçilmez güzelliklerinden biri olan İstanbul Boğazı, tarih ve modern yaşamın iç içe geçtiği nadir şehir manzaralarından birini sunuyor. Boğazın bize sunduğu eşsiz güzellikler arasında öne çıkan yapılarından biri de Abud Efendi Yalısı. Bu yalı bize yıllarca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde gösterildi. Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden biri olan bu yalı hem tarihi geçmişi hem de popüler kültürdeki yeriyle dikkat çekiyor. Peki, Kurtlar Vadisi Abud Efendi Yalısı kimin? Abud Efendi Yalısı satılıyor mu, fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 15:40

İstanbul Boğazı’nın tarihi dokusu ile hayran bırakan modern yatırım dünyasının kesiştiği noktada yer alan Abud Efendi Yalısı, yeniden gündemde. Özellikle kült dizi ile geniş kitleler tarafından tanınan bu yapı hem mimari geçmişi hem de güncel satış gelişmeleriyle dikkat çekiyor. Peki bu yalı neden yıllar sonra gündeme oturdu? Kurtlar Vadisi Abud Efendi Yalısı kimin? Abud Efendi Yalısı satılıyor mu, fiyatı ne kadar? İşte merak edilen tüm sorular…

ABUD EFENDİ YALISI KİMİN?

Abud Efendi Yalısı, İstanbul’un Üsküdar Kandilli sahilinde konumlanıyor. Bu yalı, köklü geçmişiyle dikkat çeken bir Osmanlı yapısıdır. 19. yüzyılda, Osmanlı saray mimarlarından Garabet Balyan tarafından 1835–1855 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu yönüyle yalnızca bir konut olmaktan çıkıp aynı zamanda mimari miras niteliği taşımaktadır. Yalı, 1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınmış ve uzun yıllar boyunca Abud Ailesi’nin mülkiyetinde kalmıştır. 1981 yılına kadar aktif bir şekilde konut olarak kullanılan yapı, bu tarihten sonra daha çok tarihi ve kültürel değeriyle öne çıkmıştır. Kamuoyunun geniş kesimlerinin aklında ise bu yapı, Kurtlar Vadisi dizisinde geçen ve “konsey sahneleri” ile hafızalara kazınmıştır. Dizideki güçlü sahneler, yalının popülerliğini artırmış ve kültürel bir simge haline gelmesini sağlamıştır.

ABUD EFENDİ YALISI SATILIYOR MU?

Peki bu yalı yıllar sonra neden gündeme geldi? Son dönemde gündeme gelen en önemli gelişme, yalının bir bölümünün satışa çıkarılması oldu. Abud Efendi Yalısı’nın tamamı değil, yüzde 15,23 oranındaki hissesi satışa sunulmuş durumda. Bu durum, özellikle Boğaz hattındaki gayrimenkul yatırımlarını yakından takip eden yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Zira İstanbul Boğazı’nda yer alan tarihi yalılar, sınırlı sayıda bulunmaları ve yüksek prestijleri nedeniyle her zaman yüksek talep görüyor. Satışın dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise yapının yalnızca fiziksel özellikleri değil; aynı zamanda tarihi, mimari ve kültürel değerinin de oldukça yüksek olması. Bu da söz konusu hisselerin yatırım açısından cazibesini artırıyor.

YALININ FİYATI NE KADAR?

Satışa çıkarılan yüzde 15,23’lük hisse için belirlenen bedel 170 milyon TL olarak açıklandı. Bu sayı, Boğaz hattındaki gayrimenkul fiyatları göz önüne alındığında dikkat çekici ancak şaşırtıcı olmayan bir seviyede bulunuyor. Yalının genel özellikleri de bu değeri destekler nitelikte:

  • Arsa alanı: Yaklaşık 1.500 metrekare
  • Taban alanı: 270 metrekare
  • Toplam kullanım alanı: 540 metrekare
  • Yapı tipi: İki katlı, klasik Osmanlı mimarisi

Denize sıfır konumu, geniş rıhtımı ve Boğaz manzarasıyla öne çıkan yapı, yalnızca bir yaşam alanı değil aynı zamanda prestijli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Boğaz’daki yalıların hem sınırlı arzı hem de yüksek talep görmesi, bu tür satışların gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlilik yaratmasına neden oluyor. Özellikle tarihi yapı statüsünde olması, fiyatlandırmada belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

