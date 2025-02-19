Kuşadası açıklarında facia! 3'ü çocuk 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ CEZASI NE KADAR?

Göçmen kaçakçılığı suçu; maddi çıkar elde etmek için yasal olmayan yolların kullanılmasıyla bir insanın ülke içine veya ülke dışına çıkmasına imkan sağlanmasıdır. Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.