Kuşadası'nda parkta bıçaklı dehşet! Ukraynalı çocuk ölüm-kalım savaşı veriyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde önceki gün saat 22.30 sıralarında Kasım Yaman Parkı'nda yaşanan olayda 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu I.F. ve arkadaşı parkta oturduğu sırada yanlarına gelen 3 kişi, önce sigara, ardından para istedi. Olumsuz yanıt alınca 3 kişilik grup bu kez çocukların cep telefonlarını istedi.

YARALI HALDE RESTORANIN MUTFAĞINA SIĞINDI

Parktan çıkmak isteyen çocukların peşine düşen şüphelilerden biri, I.F.'yi sırtından bıçakladı. Yaralı çocuk, kaçarak bir restoranın mutfağına sığındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan I.F., ağır yaralı olarak ADÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde akciğer zarında yırtık olduğu tespit edilen çocuk yoğun bakıma alındı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kaçan 3 şüpheli dün yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.