Kütahya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen kazada; evine giden M.Ö. (82) isimli şahsın idaresindeki hafif ticari araç ile B.G. (20) isimli şahsın kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü M.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan yolcu Ü.Ö. ve diğer aracın sürücüsü B.G., Gediz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ü.Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü B.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.