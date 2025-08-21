Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Kütahya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da Gediz ilçesinde meydana gelen kazada; 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kütahya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
16:55
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
16:55

'nın Gediz ilçesinde meydana gelen kazada; evine giden M.Ö. (82) isimli şahsın idaresindeki hafif ticari araç ile B.G. (20) isimli şahsın kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kütahya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü M.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kütahya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Araçta sıkışan yolcu Ü.Ö. ve diğer aracın sürücüsü B.G., Gediz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ü.Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü B.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Muğla ve Bingöl'de orman yangını! Karadan ve havadan mücadele sürüyor
Villa bahçesinde cesedi bulundu! Kan donduran olayda yeni detay! Her şeyi itiraf ettiler: Önce dövdüler sonra...
ETİKETLER
#kaza
#trafik
#ölüm
#kütahya
#Gediz
#Yaşam
TGRT Haber
