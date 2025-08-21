Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Muğla ve Bingöl'de orman yangını! Karadan ve havadan mücadele sürüyor

Son dakika haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Bingöl'ün Genç ilçesinde de kötü haber geldi. İlçeye bağlı bir köyde çıkan yangın ormana sıçradı.

'nın ilçesinde saat 15.00 sıralarında yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Muğla ve Bingöl'de orman yangını! Karadan ve havadan mücadele sürüyor

ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve ekipleri sevk edildi.

Muğla ve Bingöl'de orman yangını! Karadan ve havadan mücadele sürüyor

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere karadan yapılan müdahalenin yanı sıra bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleriyle de ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla ve Bingöl'de orman yangını! Karadan ve havadan mücadele sürüyor

BİNGÖL'DEN DE KÖTÜ HABER GELDİ

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

