Muğla ve Bingöl'de orman yangını! Karadan ve havadan mücadele sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere karadan yapılan müdahalenin yanı sıra bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleriyle de havadan müdahale ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

BİNGÖL'DEN DE KÖTÜ HABER GELDİ

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.