Kutbettin Keskin günlerdir kayıp! Arama çalışmaları sürüyor

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 1 Mayıs’ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin’in (46) yakınlarının 2 Mayıs’ta durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Bingöl, Muş, Elazığ ve Van’dan bölgeye gelen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 187 kişinin katılımıyla, Haçapur Deresi ve çevrede Keskin’i arama çalışmaları devam ediyor.
Drone desteğiyle sürdürülen çalışmalarda, Van’dan gelen AFAD dalgıç ekibi de derenin derin noktalarında arama yapıyor.
Önceki gün Haçapur Deresi çevresinde yapılan aramalarda bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin’e ait olduğu tespit edilmişti.