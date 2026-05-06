Bingöl’ün Solhan ilçesinde 1 Mayıs’ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin’in (46) yakınlarının 2 Mayıs’ta durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ Kutbettin Keskin günlerdir kayıp! Arama çalışmaları sürüyor Bingöl'ün Solhan ilçesinde 1 Mayıs'ta kaybolan ve Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (46) 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamaması üzerine 2 Mayıs'ta ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bingöl, Muş, Elazığ ve Van'dan gelen 187 kişilik arama kurtarma ekibi, Haçapur Deresi ve çevresinde Keskin'i arıyor. Arama çalışmalarında drone desteği de kullanılıyor ve Van'dan gelen AFAD dalgıç ekibi derenin derin noktalarını kontrol ediyor. Arama yapılan bölgede Keskin'e ait olduğu tespit edilen mont, cep telefonu ve cüzdan bulundu.

Bingöl, Muş, Elazığ ve Van’dan bölgeye gelen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 187 kişinin katılımıyla, Haçapur Deresi ve çevrede Keskin’i arama çalışmaları devam ediyor.

DRONE DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI

Drone desteğiyle sürdürülen çalışmalarda, Van’dan gelen AFAD dalgıç ekibi de derenin derin noktalarında arama yapıyor.

EŞYALARI BULUNDU

Önceki gün Haçapur Deresi çevresinde yapılan aramalarda bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin’e ait olduğu tespit edilmişti.