Kuyumcuların kabusu oldu! Sahte altınlarla böyle vurgun yaptılar: O anlar kamerada

Mersin'de 3'ü kadın 4 kişi, kuyumcuları sahte altınlarla dolandırdı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe başladı.

34 SAHTE ALTIN ZİNCİR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda; S.T., Z.K., C.T.U. ve Ö.K. isimli 4 şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 34 adet sahte altın zincir, 5 cep telefonu ve 47 bin 735 lira para ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden kadın şüphelilerden Z.K. tutuklandı. Z.K. ile komisyon karşılığında çalıştığı iddia edilen diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, şüphelilerin kuyumcularda sahte altını bozdurma görüntüleri de ortaya çıktı.