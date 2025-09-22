Menü Kapat
TGRT Haber
Kuyumcuların kabusu oldu! Sahte altınlarla böyle vurgun yaptılar: O anlar kamerada

Mersin'de kuyumcuların adeta kabusu olan 3'ü kadın 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 34 adet sahte altın zincir ele geçirildi. Şüphelilerin sahte altınları kuyumculara sattığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'de 3'ü kadın 4 kişi, kuyumcuları sahte altınlarla dolandırdı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İl Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe başladı.

Kuyumcuların kabusu oldu! Sahte altınlarla böyle vurgun yaptılar: O anlar kamerada

34 SAHTE ALTIN ZİNCİR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda; S.T., Z.K., C.T.U. ve Ö.K. isimli 4 şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 34 adet zincir, 5 cep telefonu ve 47 bin 735 lira para ele geçirildi.

Kuyumcuların kabusu oldu! Sahte altınlarla böyle vurgun yaptılar: O anlar kamerada

4 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden kadın şüphelilerden Z.K. tutuklandı. Z.K. ile komisyon karşılığında çalıştığı iddia edilen diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, şüphelilerin kuyumcularda sahte altını bozdurma görüntüleri de ortaya çıktı.

