Sosyal medyanın yeni furyası falcı hesapları oldu! Eski sevgiliyi sormanın bedeli 2 bin liradan başlıyor

Sosyal medyada hızla türeyen falcı furyasına yakın dönemde ağır cezalar gelebilir. Tarot ve kahve falı baktığını söyleyerek umut tacirliği yapanların sayısı sosyal medyada katlanarak artmaya devam ediyor. Kolay yoldan para kazanmaya çalışan umut tacirleri hesaplarından, tarot eğitimi verdiklerini ve kahve falı ile geleceği gördüklerini iddia insanları kandırıyorlar.

İnsanların geleceğe ilişkin beklentilerinden ve belirsizliklerden yararlanarak ağına düşüren dolandırıcılara en çok “Sınavım nasıl geçecek?”, “Borçlarımı ne zaman ödeyebilirim?” ve “Eski sevgilim geri dönecek mi?” gibi sorular geliyor.

15 DAKİKALIK SEANSI 500 BİR SAATİ 2 BİN

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ulaşılan üç farklı sosyal medya falcısı, benzer sorulara benzer cevaplar verdikleri belirtildi. Bazı falcılar telefonla tarot baktıklarını, bazıları ise kahve falı ve yıldızname gibi yöntemlerle danışanlarına yorum yaptıklarını söyledi. Falcılar, kendilerine başvuranları ‘müşteri’ değil, ‘danışan’ olarak tanımladığı ifade edildi. Hatta bu falcıların seanslarının 15 dakikası 500 TL, bir saati ise 2 bin TL’den başladığı öğrenildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Konuyu Türkiye Gazetesi'ne değerlendiren Hukukçu Aylin Esra Eren, “Yakın dönemde hakkında soruşturma açılan Faladdin uygulaması örneğinde gördüğümüz gibi halkın duygularını istismar eden kişiler, elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödemiyor ve açtıkları uygulamaları da suçtan elde ettikleri gelirleri, yani kara parayı aklamak amacıyla kullanıyor. Bu suçu işleyenler, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor” şeklinde açıklamada bulundu.