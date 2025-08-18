Menü Kapat
29°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
07:40
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
08:37

Korkunç kaza ’nda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü kaza yaptı. Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

