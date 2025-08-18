Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü kaza yaptı. Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

