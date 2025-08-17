Jrokez kimdir öldü mü? Oğuzhan Dalgakıran için düştü ve kaza geçirdi iddiası

Jrokez ismiyle bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın kaza geçirdiği ve öldüğü iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dalgakıran’ın ekip arkadaşları, “Arkadaşlar Jrokez için dualarınızı eksik etmeyin” mesajını sabitledi.

Birçok yayıncı, Oğuzhan Dalgakıran’a ulaşılamaması üzerine yayınlarını sonlandırmıştı.

JROKEZ ÖLDÜ MÜ?

Oğuzhan Dalgakıran’ın önce trafik kazası geçirdiği iddia edildi.

Daha sonra ise ünlü yayıncının evinin balkonundan düştüğü belirtildi.

Bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dalgakıran, düşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?

24 Şubat 1999 tarihinde dünyaya gelen Oğuzhan Dalgakıran, Mersinli olarak biliniyor.

Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, geniş kitleler tarafından yaptığı yayınlarla tanınıyor.

Yayın hayatına Twitch üzerinden başlayan Dalgakıran, Twitch Erik Dalı grubunun bir üyesiydi.