Kuzey Marmara'da feci kaza: Araç hurdaya döndü! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Kartepe geçişi İzmit Doğu Gişeleri'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda İstanbul yönüne giden İrfan Gönce'nin (57) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı.

ÇARPMA SONRASI OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil iki beton bariyerin arasına sıkıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Yangını otoyoldan geçen sürücüler söndürdü.

ARAÇTAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İrfan Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan İrfan Gönce'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

YÖNETİCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü olduğu öğrenilen İrfan Gönce'nin kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.