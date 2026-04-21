Yaşam
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kuzuların annelerine kavuşma anı kamerada: Yürek ısıtan görüntüler

Amasya'da bulunan Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yeni doğan binlerce kuzu, sadece ses ve koku duyularını kullanarak anneleriyle bir araya geldi. İşletmedeki toplam yavru sayısı 5 bin 200 seviyesine ulaştı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 15:59

'da bulunan Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde dünyaya gözlerini açan binlerce yavru , ses ve koku yardımıyla annelerine koştu. Yürekleri ısıtan manzaralar dron ile kaydedildi.

0:00 118
HABERİN ÖZETİ

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, binlerce yavru kuzu ses ve koku yardımıyla annelerine kavuşurken, bu anlar dron ile kaydedildi.
Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bu yıl 3 bin 200 koyun, toplam 5 bin 200 kuzu yavruladı.
İşletmede yetiştirilen Bafra ırkı koyunlarda bu yıl yüzde 74'lük ikizlik oranı kaydedildi.
Öğrenciler ve Amasya Valisi Önder Bakan, kuzuların anneleriyle buluşma anlarını izledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaş hayvan varlığını artırmak amacıyla 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ni hayata geçirecek.
Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde bu yıl doğan sevimli kuzuların anneleriyle buluştu. Sevgi yumağının görüntüleri yürekleri ısıttı. Baharın habercisi kuzular ve anneleri yüzlercesinin arasında birbirlerini ses ile kokularının da yardımıyla tanıdıkları anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

ÖĞRENCİLER EŞSİZ MANZARAYI YERİNDE İZLEDİ

Ağıl kapılarının açılmasıyla birlikte annelerine koşan kuzular için günün en lezzetli saati başladı. Hepsi aynı gibi görünse de koku ve sesleriyle birbirlerini bulan kuzular ile annelerinin renkli anlarını öğrenciler de izledi.

TİGEM bünyesinde çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği işletmedeki buluşma saatine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, "Koyunlarla yavrularının buluşmasını takip ettik. Çok güzel görüntüler oluştu. Birbirlerini görüp kokularında tanıyarak döne döne bulmaya çalıştılar" dedi.

Bu yıl 3 bin 200 koyunun toplam 5 bin 200 kuzu yavruladığı işletmede sakız ırkı ile karayaka ırkının melezinden elde edilen çoklu doğum özelliğine sahip Bafra ırkı koyunların yetiştirildiğini belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Özge Kürkoğlu da, bu yıl yüzde 74’lük ikizlik oranının kayıtlara geçtiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın küçükbaş hayvan varlığını artırmak, kırsal üretimi güçlendirmek ve hayvancılıkta sürdürülebilirliği desteklemek gibi amaçlarla hayata geçireceği Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’ne değinen Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ise başvuruları süren projede hak sahibi kişilere 95 baş dişi ile 5 baş erkek küçükbaş hayvanın TİGEM tarafından temin edileceğini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Belediye binasında kan konduran olay! Başkanın sekreterine satırla saldırdı: 1 yaralı...
Çanakkale Savaşı’nın eşsiz belgesi 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Başhekimin notlarında savaşın bilançosu
