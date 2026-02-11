Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

Lisede şok olay: Rehberlik öğretmeni başka öğretmene kaynar çay fırlattı

Eskişehir'de rehber öğretmeni ve fizik öğretmeni arasındaki tartışma büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Rehber öğretmeni fizik öğretmeninin suratına sıcak çay fırlattı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 23:32
|
11.02.2026
11.02.2026
saat ikonu 23:32

Eskişehir'de bir lisede öğretmenler arasında yaşanan gerilim dehşet bir olayla sonuçlandı. İddiaya göre rehber öğretmen tartışma yaşadığı fizik öğretmeninin yüzüne kaynar çay fırlattı. Yüzünde birinci derece yanık oluşan öğretmen şikayetçi oldu.

Lisede şok olay: Rehberlik öğretmeni başka öğretmene kaynar çay fırlattı

REHBER ÖĞRETMEN FİZİK ÖĞRETMENİNE SICAK ÇAY FIRLATTI

Eskişehir'de bir okuldaki rehber öğretmenin, fizik öğretmenine sıcak çay fırlattığı öne sürüldü. Yüzü yanan öğretmen, "Bir kupa sıcak çayı yüzüme çaldı. Sadece içerisindeki sıcak suyu, kaynar çayı kasıtlı olarak üzerime fırlattı ve beni haşladı" dedi.
Olay, Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; fizik öğretmeni ve aynı zamanda idareci olan 2 çocuk babası Serkan Keskinbaş ile rehber öğretmen T.G. arasında 2 Şubat'ta bir olay yaşandı. Rehber öğretmen T.G.'nin Keskinbaş'ı sözlü olarak kışkırtıp omuz attığı öne sürüldü. Bu olaydan 4 gün sonra, 6 Şubat tarihinde odasına giden Serkan Keskinbaş, arkasından yanaşan T.G.'nin kendisini korkuttuğunu söyledi. Buna sinirlenen Keskinbaş, T.G.'nin odasını terk etmesini istedi. T.G.'nin ise kendisini sinirli bir biçimde ifade eden Keskinbaş'a tepki gösterip küfür ettiği iddia edildi. Bu sözlerden sonra iyice öfkelen fizik öğretmeni, T.G.'ye odayı terk etmesini söyledi. O sırada T.G.'nin elinde tuttuğu sıcak çay dolu kupayı Serkan Keskinbaş'ın yüzüne doğru savurduğu iddia edildi. Yüzü yanan Keskinbaş okuldakiler tarafından hastaneye götürülürken, yüzünde 1'inci derece yanık oluştuğu belirlendi. Halen tedavisi süren öğretmenin T.G. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Lisede şok olay: Rehberlik öğretmeni başka öğretmene kaynar çay fırlattı

"SÜREKLİ ZORBALIĞA MARUZ KALDIM"

Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde görevi sırasında T.G. isimli rehberlik öğretmeninden baskı gördüğünü iddia eden Serkan Keskinbaş, "Okulumuzdaki rehberlik servisiyle ilgili rehber öğretmenimiz tarafından sürekli bir zorbalığa maruz kaldım. Hem öğrencilerin hem velilerin hem öğretmen arkadaşlarımın yanında bana sürekli bir lakap taktı. Hayvan figürleriyle, 'Kral ne yapıyorsun', 'Bir gün bana tekmil vermedin' diyerek beni hep rencide etti ve küçük duruma düşürdü. Ben hem kendisiyle hem de okul müdürüyle paylaştım, rahatsız olduğumu ifade ettim ama kendisi oralı olmadı. Böyle davranmaya devam etti. Ben de yine işime gücüme devam ettim. 2 Şubat Pazartesi günü bayrak töreninde okul müdürünün yanında bulunurken kendisi benim yanıma geldi, yaklaşarak omuz attı. Yine aynı şekilde lakap takarak orada tören içerisinde beni yine küçük duruma düşürdü ve ben bu durumdan rahatsız oldum ve odama doğru yöneldim. Odama gittim, sakinleşmeye çalıştım; sonra okul müdürüne derdimi anlattım, o gerekli uyarıları yapacağını söyledi" dedi.

"YÜREĞİM AĞZIMA GELDİ"

Olay günüyle alakalı konuşan Keskinbaş şöyle devam etti;
"Akabinde 6 Şubat olay günü ben mesaime başladım, eğitim öğretimle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere. Okulda 1 dakikalık saygı duruşu ve deprem farkındalık çalışması yapılması için öğretmen grubundan, WhatsApp grubundan paylaşım yaptım. Benim ertesi gün görevde yükselme sınavım vardı. O sınavın giriş belgelerini ve eşyalarımı hazırlarken dalmışım. Benim kapım da her zaman açıktır bütün öğrencilere, velilere. Okulumuz rehber öğretmeni hocamız sessizce kapıyı çalmadan, sinsice gelerek arkamdan "Böh" diyerek böyle bana dokunarak temasta bulundu ve beni korkuttu. Evet, şaka yapıyor; daha sonra ben döndüm arkamı, rehber öğretmenini görünce çok şaşırdım. Yani o kadar korktum ki yüreğim ağzıma geldi. Döndüm "Sen dışarı çık" dedim. Böyle yaklaşılır mı yani insana?"

Lisede şok olay: Rehberlik öğretmeni başka öğretmene kaynar çay fırlattı

"SICAK ÇAYI YÜZÜME FIRLATTI"

Fizik öğretmeni Serkan Keskinbaş, "Akabinde bana iki tane ağır küfür etti, ağza alınmayacak, Ben kendisine kesinlikle sözlü olarak onun aynı dilinden cevap vermedim. Daha sonra çıkması için şöyle kendisini savurdum. Ondan sonra elindeki sıcak çayı benim yüzüme doğru fırlattı. Bardağı fırlatmadı. Sadece içerisindeki kaynar çayı yüzüme kasıtlı olarak fırlattı ve beni haşladı. Emniyetten de geldiler, fotoğraflar çekildi. Benim odamda komple çay izleri var. Kendisi "Arbede sırasında yaşandı" şeklinde savunmaya geçiyormuş. Ama öyle değil. Beni yaralamaya yönelik ve yüzümü hedef alarak sıcak kaynar çayı yüzüme doğru fırlattı. Çok şok oldum bu durum karşısında" dedi.

"‘BANA YARDIM EDİN, BENİM YÜZÜM YANDI' DEDİM"

Olay sonrasında tedavi altına alınan ve şu anda okula gidemeyen öğretmen Keskinbaş, "Daha sonra işte odayı terk etti. Arkadaşlarım yöneldi odaya. Okuldaki İngilizce öğretmenimiz, nöbetçi öğretmenlerimiz geldi. Ben onlara şunu söyledim: "Bana yardım edin, benim yüzüm yandı." Hemen soğuk suyla yüzümü yıkadım ve okul müdürünü aradım. O da "Bir dakika oradayım" dedi. Hemen geldi ve beni hastaneye götürdü. Alnım, göz kapaklarımın altı, kaşımda birinci dereceden yanık oluştu. Gözümde de hafif ödem olduğunu söyledi. Ama "Allah'tan göz kapaklarını kapatmışsın, zarar gelmemiş" dedi. Kalıcı hasar olmayacağı, iz olmayacağı söylendi. Bu sürede ailem, çocuklarım, annem çok üzüldü, mahvoldu. Görevime bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Çünkü ben devletimi çok seven bir idareciyim ve gençlere hizmet etmeye bayılan bir idareciyim" diye konuştu.

