Yaşam
 Nalan Güler Güven

Lüks siteye bırakılan kargonun patlama sebebi ortaya çıktı! Sebep alacak verecekmiş

Zeytinburnu'nda bir site girişinde kargo paketinin patlaması sonucu yaşanan olayın detayları belli oldu. Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınırken, patlamanın arkasında kişisel bir husumet olduğu ortaya çıktı.

14.01.2026
14.01.2026
saat ikonu 20:43

'nda 11 Ocak Pazar günü saat 13.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kurye tarafından site girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Lüks siteye bırakılan kargonun patlama sebebi ortaya çıktı! Sebep alacak verecekmiş

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, kargo paketini teslim eden kurye E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Paketi teslim eden kurye E.C.'nin telefon trafiği üzerinde yapılan incelemede, kuryeyi arayan şahsın M.K., isimli şahıs olduğu tespit edildi.
M.K., isimli şahısla bağlantılı olan S.A., A.Ç., A.A., ile M.K.'nin saklanmasına yardım eden C.G., isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli bulundukları adreste yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Lüks siteye bırakılan kargonun patlama sebebi ortaya çıktı! Sebep alacak verecekmiş

DEHŞETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet sorguları yapılan şüphelilerden kargoyu gönderen M.K., isimli şahsın, danışmada kargoyu teslim alan J.H., isimli kişi ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan patlamada güvenlik görevlisi J.H. ile birlikte yaralanan 2 şahıs, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

