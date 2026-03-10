Menü Kapat
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İlçenin dört bir yanından görülen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi facianın büyümesini engelledi.

ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı!

GÖKYÜZÜ KARA DUMANLA KAPLANDI

Kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bir kısmını etkisi altına alan alevler, gökyüzünü yoğun siyah dumanlarla kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ve acil durum ekibi sevk edildi.

Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı!

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı!
