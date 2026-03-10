Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı!

Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÖKYÜZÜ KARA DUMANLA KAPLANDI

Kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bir kısmını etkisi altına alan alevler, gökyüzünü yoğun siyah dumanlarla kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.