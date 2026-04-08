Lyrid meteor yağmuru ne zaman başlıyor: Türkiye'de görülecek mi? 2026 Lyrid meteor yağmuru nereden izlenir?

Lyrid meteor yağmuru, 2026 takviminde yerini aldı. Binlerce yıldır gözlemlenen bu hayran bırakan gökyüzü olayı için geri sayım sürerken, merak edilen soru “Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?” oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden bu görsel şöleni izlemek isteyenler, en iyi gözlem noktalarını ve saatlerini araştırıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru Türkiye’den görülebilecek mi ve hangi bölgelerden izlenebilir?
Her yıl 16–25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilen Lyrid meteor yağmuru, bu yıl 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece yarısı zirveye ulaşacak. Ortalama koşullarda Lyrid meteor yağmuru saatte yaklaşık 15–20 meteor üretir.
Lyrid Meteor Yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Ülkenin coğrafi konumu, bu tür gök olaylarını izlemek için oldukça uygun koşullar sağlıyor. Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, şehir ışıklarından uzak ve yüksek rakımlı alanlar, meteor yağmurunu izlemek için ideal noktalar olacak. Geçtiğimiz sene 21-22 Nisan tarihlerinde Ankara’da gözlemlenmişti.
Lyrid Meteor Yağmuru’nu en etkili şekilde izlemek için ışık kirliliğinden uzak bir nokta seçmek büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerindeki yoğun ışıklar, meteorların ince ışıltısını gölgede bırakarak gözlem deneyimini olumsuz etkiler. Bu yüzden:
|Gözlem Noktaları Türleri
|Özellikleri
|İstanbul'da Örnek Yerler
|Şehir Dışındaki Kırsal Alanlar
|Yaylalar, dağlık bölgeler, ormanlık alanlar ve köyler ideal noktalardır.
|Ağva, Polonezköy, Silivri
|Yüksek Rakımlı Yerler
|Hava kirliliğinin azaldığı ve görüş açısının daha geniş olduğu yerlerdir.
|Karanlık Plajlar veya Sahiller
|Deniz kenarında, ışık kaynaklarından uzak plajlar güzel bir alternatif olabilir.
|Milli Parklar ve Doğa Koruma Alanları
|Genellikle ışık kirliliğinin minimum olduğu bölgelerdir.