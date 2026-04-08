Lyrid meteor yağmuru, 2026 takviminde yerini aldı. Binlerce yıldır gözlemlenen bu hayran bırakan gökyüzü olayı için geri sayım sürerken, merak edilen soru “Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?” oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden bu görsel şöleni izlemek isteyenler, en iyi gözlem noktalarını ve saatlerini araştırıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru Türkiye’den görülebilecek mi ve hangi bölgelerden izlenebilir?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Lyrid meteor yağmuru ne zaman başlıyor: Türkiye'de görülecek mi? 2026 Lyrid meteor yağmuru nereden izlenir? 2026 Lyrid meteor yağmuru, 22-23 Nisan gecesi zirve yapacak ve Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Lyrid meteor yağmuru her yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında gözlemleniyor. 2026'da zirve noktası 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece olacak. Ortalama koşullarda saatte 15-20 meteor bekleniyor. Türkiye'den gözlemlenebilecek ve özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ideal. En iyi gözlem için ışık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı yerler tercih edilmeli.

LYRID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Her yıl 16–25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilen Lyrid meteor yağmuru, bu yıl 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece yarısı zirveye ulaşacak. Ortalama koşullarda Lyrid meteor yağmuru saatte yaklaşık 15–20 meteor üretir.

LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Lyrid Meteor Yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Ülkenin coğrafi konumu, bu tür gök olaylarını izlemek için oldukça uygun koşullar sağlıyor. Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, şehir ışıklarından uzak ve yüksek rakımlı alanlar, meteor yağmurunu izlemek için ideal noktalar olacak. Geçtiğimiz sene 21-22 Nisan tarihlerinde Ankara’da gözlemlenmişti.

LYRID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Lyrid Meteor Yağmuru’nu en etkili şekilde izlemek için ışık kirliliğinden uzak bir nokta seçmek büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerindeki yoğun ışıklar, meteorların ince ışıltısını gölgede bırakarak gözlem deneyimini olumsuz etkiler. Bu yüzden: