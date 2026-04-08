Lyrid meteor yağmuru ne zaman başlıyor: Türkiye'de görülecek mi? 2026 Lyrid meteor yağmuru nereden izlenir?

Gökyüzü meraklıları için yılın en heyecan verici doğa olaylarından biri kapıda! Her yıl bahar aylarında gerçekleşen 2026 Lyrid meteor yağmuru için bekleyiş devam ederken, bu görsel şölenin tarihleri de netleşti. Astronomi tutkunları şimdiden “Lyrid meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilir mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 14:41

Lyrid meteor yağmuru, 2026 takviminde yerini aldı. Binlerce yıldır gözlemlenen bu hayran bırakan gökyüzü olayı için geri sayım sürerken, merak edilen soru “Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?” oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden bu görsel şöleni izlemek isteyenler, en iyi gözlem noktalarını ve saatlerini araştırıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru Türkiye’den görülebilecek mi ve hangi bölgelerden izlenebilir?

2026 Lyrid meteor yağmuru, 22-23 Nisan gecesi zirve yapacak ve Türkiye'den de gözlemlenebilecek.
Lyrid meteor yağmuru her yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında gözlemleniyor.
2026'da zirve noktası 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece olacak.
Ortalama koşullarda saatte 15-20 meteor bekleniyor.
Türkiye'den gözlemlenebilecek ve özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ideal.
En iyi gözlem için ışık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı yerler tercih edilmeli.
LYRID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Her yıl 16–25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilen Lyrid meteor yağmuru, bu yıl 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece yarısı zirveye ulaşacak. Ortalama koşullarda Lyrid meteor yağmuru saatte yaklaşık 15–20 meteor üretir.

LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Lyrid Meteor Yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Ülkenin coğrafi konumu, bu tür gök olaylarını izlemek için oldukça uygun koşullar sağlıyor. Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, şehir ışıklarından uzak ve yüksek rakımlı alanlar, meteor yağmurunu izlemek için ideal noktalar olacak. Geçtiğimiz sene 21-22 Nisan tarihlerinde Ankara’da gözlemlenmişti.

LYRID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Lyrid Meteor Yağmuru’nu en etkili şekilde izlemek için ışık kirliliğinden uzak bir nokta seçmek büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerindeki yoğun ışıklar, meteorların ince ışıltısını gölgede bırakarak gözlem deneyimini olumsuz etkiler. Bu yüzden:

Gözlem Noktaları TürleriÖzellikleriİstanbul'da Örnek Yerler
Şehir Dışındaki Kırsal AlanlarYaylalar, dağlık bölgeler, ormanlık alanlar ve köyler ideal noktalardır.Ağva, Polonezköy, Silivri
Yüksek Rakımlı YerlerHava kirliliğinin azaldığı ve görüş açısının daha geniş olduğu yerlerdir.
Karanlık Plajlar veya SahillerDeniz kenarında, ışık kaynaklarından uzak plajlar güzel bir alternatif olabilir.
Milli Parklar ve Doğa Koruma AlanlarıGenellikle ışık kirliliğinin minimum olduğu bölgelerdir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, kar ve çığ tehlikesine dikkat!
Adana ve Malatya'da meteor paniği! Düşme anı kamerada
Meteor yağmuru bitti mi? Perseid meteor yağmuru izleme noktaları 2025
