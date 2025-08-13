Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Meteor yağmuru bitti mi? Perseid meteor yağmuru izleme noktaları 2025

Perseid meteor yağmuru her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla takip edildi. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirve olarak adlandırılırken en yoğun gün olduğu belirtildi. Binlerce kişi ışıksız alanlarda meteor yağmurunu canlı olarak takip etti.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:25

Dünyanın her yerinde heyecanla takip edilen meteor yağmurları ilgi çekmeye devam ediyor. 2025 yılında 12-13 Ağustos tarihlerinde yaşanan meteor yağmurunu izleme noktaları doldu taştı.

METEOR YAĞMURU BİTTİ Mİ, BUGÜN VAR MI?

Ülkemizin dört bir yanında heyecanla beklenen dün gece binlerce kişi tarafından gözlemlendi. Vatandaşlar ışığın az olduğu bölgelerde oturarak gökyüzünü izledi. Persei meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Bu sene 12 Ağustos ile 13 Ağustos zirve olan günler olurken 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun seviye olacağı belirtildi.

METEOR YAĞMURU İZLEME NOKTALARI ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR

'da meteor yağmurunu izlemek isteyenler çeşitli alanlarda hazırlıklar yaptı. Başkent dün gece meteor yağmuru heyecanı yaşarken kara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemlendi. Kreiken Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mesut Yılmaz, "Hafta içi bir gün olmasına rağmen Ankaralılar yoğun bir ilgi gösterdi. Şu anda rasathanemize 2 bin 500'e yakın kişinin giriş yaptığını biliyoruz. Ankaralılar bu akşam çok şanslılar. Güzel bir ortamda gökyüzü şöleni yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ankara, ve başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında vatandaşlar şehirden uzak, ışıksız alanlarda kamp sandalyeleri ile meteor yağmuru izlemek için hazırlık yaptı. Dün gece milyonlarca kişi sahillerde, yüksek bölgelerde görsel şöleni izledi. İstanbul'da Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi tercih edilirken sahillerde de yoğun kalabalık oluştu.

DÜZCE'DE METEOR YAĞMURU GECESİ

Belediyesi, meteor yağmuru için çeşitli etkinlikler düzenledi. Aydınpınar Şelaleleri’nde görsel şölen binlerce kişi tarafından izlenirken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bu akşam Aydınpınar Şelalelerindeyiz. Bu gece gençlerimiz ve çocuklarımız ile birlikteyiz. Yaklaşık 100 kişi bekliyorduk. Bu akşam burada yaklaşık 800 kişi var. Burada akşam meteor yağmurlarını izleyeceğiz. Teleskoplarımız var çok net bir şekilde Ay’ı gözlemleyebiliyoruz. Çok net bir şekilde gök cisimlerini gözlemleyebiliyoruz. Bu akşam sabaha kadar buradayız. Burada Düzceli gençler meteor yağmurunu sabaha kadar izleyebilecekler. Düzce’de bilim merkezimiz var." ifadelerini kullandı.

