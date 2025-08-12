Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gökyüzünde Perseid meteor yağmuru şöleni: Göz kamaştıran yıldız yağmuru başladı

Gökyüzü tutkunları yılın görsel şölenlerinden Perseid meteor yağmurunu izlemek için Türkiye'nin pek çok yerinde bir araya geliyor. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen bu doğa olayını fotoğrafçılar özel tekniklerle görüntüledi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 23:17

Her yıl Temmuz ayının ortasından Ağustos sonuna kadar devam eden Perseid meteor yağmurunun en yoğun günlerine girildi. Yurdun pek çok noktasından muhteşem gökyüzü manzaraları gelmeye başladı.

Gökyüzünde Perseid meteor yağmuru şöleni: Göz kamaştıran yıldız yağmuru başladı

Fotoğrafçılar şehrin yüksek ve ışıklardan izole noktalarına giderek uzun pozlama tekniğiyle bu doğa olayını görüntüledi.

Gökyüzünde Perseid meteor yağmuru şöleni: Göz kamaştıran yıldız yağmuru başladı

Erzurum'daki 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'nda '' gece saatlerinde uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle çekildi.

Gökyüzünde Perseid meteor yağmuru şöleni: Göz kamaştıran yıldız yağmuru başladı

ÇANKIRI'DA UZMANLAR İLK DEFA GÖZLEMLEYECEK

Çankırı'da meteor yağmurunu teleskop ve uzay dürbünü ile gözlemleyeceklerini belirten Niyazi Mete Gürgen, "Bugün Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için burada toplandık. Rektörümüz Prof. Dr. Mevlüt Karataş’ın böyle bir önerisi oldu. Meteor gözlemi yapalım istedi. Geniş vizyonu ile bizi de teşvik etti. Bizler de bugün burada, hem Çankırı halkından hem de üniversitemizden personel ve aile ile buraya geldik. Bunun yanı sıra, meteoru izlemek için teleskobumuz ve uzay dürbünümüz var. Meteoru gözlemleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Çankırı'da ilk defa gözlemleyeceğiz. Bize bu ortamı sağlayan rektörümüze teşekkür ederiz" dedi.

