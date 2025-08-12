Gökyüzünde Perseid meteor yağmuru şöleni: Göz kamaştıran yıldız yağmuru başladı

Her yıl Temmuz ayının ortasından Ağustos sonuna kadar devam eden Perseid meteor yağmurunun en yoğun günlerine girildi. Yurdun pek çok noktasından muhteşem gökyüzü manzaraları gelmeye başladı.

Fotoğrafçılar şehrin yüksek ve ışıklardan izole noktalarına giderek uzun pozlama tekniğiyle bu doğa olayını görüntüledi.

Erzurum'daki 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'nda 'Perseid meteor yağmuru' gece saatlerinde uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle çekildi.

ÇANKIRI'DA UZMANLAR İLK DEFA GÖZLEMLEYECEK

Çankırı'da meteor yağmurunu teleskop ve uzay dürbünü ile gözlemleyeceklerini belirten Niyazi Mete Gürgen, "Bugün Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için burada toplandık. Rektörümüz Prof. Dr. Mevlüt Karataş’ın böyle bir önerisi oldu. Meteor gözlemi yapalım istedi. Geniş vizyonu ile bizi de teşvik etti. Bizler de bugün burada, hem Çankırı halkından hem de üniversitemizden personel ve aile ile buraya geldik. Bunun yanı sıra, meteoru izlemek için teleskobumuz ve uzay dürbünümüz var. Meteoru gözlemleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Çankırı'da ilk defa gözlemleyeceğiz. Bize bu ortamı sağlayan rektörümüze teşekkür ederiz" dedi.