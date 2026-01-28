Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Maaşı 90 bin lira! Metrelerce yükseklikte zor mesai: Tonlarca ağırlıktaki yükleri iğne deliğinden geçiriyorlar

Eskişehir’de 35 metre yukarıda kule vinç operatörlüğü yapan Ramazan Kılıç işinin zorluklarını anlattı. Kış aylarında eksi 10 derecede, saatte 45 kilometre hıza ulaşan rüzgarda çalışmak zorunda kaldığını belirten Kılıç, "120 bin TL getirisi var lafına inanıp heves edenler merdivenlerin yarısından geri dönüyor" dedi. Parası yüzünden mesleğe çok fazla talep olduğunu belirten Kılıç, bu işi yapacakların yüksekten korkmayan çok dikkatli kişiler olması gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 11:46

Eskişehir’de kule vinç operatörlüğü yapan 32 yaşındaki Ramazan Kılıç, mesleğinin zorluklarını anlattı. "Kule vinç operatörleri 120 bin TL ve üzeri kazanıyor" söylentileri yüzünden mesleğe yoğun talep olduğunu belirten Kılıç, kış aylarında eksi 10 derecede, saatte 45 kilometre hıza ulaşan rüzgarda çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Şiddetli rüzgarın yaşandığı günlerde büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Kılıç, tonlarca yükü aşağıdaki işçilere zarar veremeden ince bir hassasiyetle hedefe ulaştırmanın ustalık gerektirdiğini ifade etti. Daha önce İstanbul’da 130 metre yükseklikte de çalıştığını belirten Kılıç, her şeye rağmen işini çok sevdiğini söyledi.

Maaşı 90 bin lira! Metrelerce yükseklikte zor mesai: Tonlarca ağırlıktaki yükleri iğne deliğinden geçiriyorlar

PARASI HERKESE CAZİP GELİYOR

Aylık 90 bin TL kazandığını belirten usta operatör, özellikle gençlerin aylık getirisinde dolayı işe ilgilerinin yoğun olduğuna değinirken, bu işe başlamak isteyenlerin yukarı çıkarken, merdivenleri yarısını çıktıktan sonra geri döndüklerini söyledi. "Kule vinç operatörleri 120 bin TL ve üzeri kazanıyor" söylentisini de yalanlayan operatör Ramazan Kılıç, bu işi yapacakların yüksekten korkmayan çok dikkatli kişiler olması gerektiğine vurgu yaptı.

Maaşı 90 bin lira! Metrelerce yükseklikte zor mesai: Tonlarca ağırlıktaki yükleri iğne deliğinden geçiriyorlar

"SOĞUK HAVALAR BİZİ ZORLUYOR"

İşe abisinin tavsiyesi ile başlayan Ramazan Kılıç, "Abimin tavsiyesiyle başladım. O da bu işi yapıyor, o 15 yıldır yapıyor. Onun yanına giderek böyle heveslendim. Ben de bu işe adım atmaya karar verdim. Öylece 3 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şimdilik bir sıkıntı yok, gayet iyi. Zorlukları; rüzgârda çalışması çok zor. Aşağıdaki insanları da düşünmemiz gerekiyor. 45 kilometreyi aşınca rüzgâr hızı, çalışmayı durduruyoruz. İçinde ölçer var, bilgisayarımız var. Orada kilometre hızını, yüksekliği, şaryonun ileri geri ne kadar olduğunu gösteriyor. Onlara bakarak işin verimliliğine göre sağlıklı, olabildiğince çalışmaya çalışıyoruz. Tabii soğuk havalar biraz zorluyor. Soğuk havaların dışında kör noktalardan malzeme almak çok zor. Onlar bizi biraz daha çok yoruyor. Yukarısı eksi 10'dan fazla olur; rüzgâr da varsa bu daha da çoğalıyor tabii. Kış şartlarında aşağıdan yukarı çıkarken o andaki soğukluk sadece biraz bizi yoruyor. Diğer türlü kabinin içindeyken bir sıkıntımız yok. Eğer öğlen mesaisi olursa yemeğimizi yukarıya alıyoruz vinçle beraber. Diğer türlü eğer mesaimiz yoksa öğlen iniyorum. Ondan sonra öğleden sonra tekrar çıkıp akşam iniyorum. Molalarımız bizim orada, çayımız falan orada" dedi.

Maaşı 90 bin lira! Metrelerce yükseklikte zor mesai: Tonlarca ağırlıktaki yükleri iğne deliğinden geçiriyorlar

"MAAŞ ARALIĞI 80-90 BİN CİVARI"

Gençlerin maaş getirisinden dolayı işe hevesli olduğunu söyleyen Kılıç şöyle devam etti:
"Şu an 35 metrede çalışıyorum. Tabii bundan daha yükseklerinde de çalıştığım oldu. En yüksek 135 metrede çalıştım. Tabii ilk başlarda insan illaki korkuyor. Ondan sonra bu işin olurunu bildiğinde ki bu işin oluru bu ona göre artık alışıyor insan. İnsan her şeye alışıyor. Gençlerin çok hevesi var. Şu an ben burada çalışırken bile bana 'Abi bize de öğretir misin bu işi?' diyenler oldu. Tabii çok heves edenler var, bu işi yapmak isteyenler var. Ama belgeyi alıp da hiç makineyi kullanamadan bu işi sonlandıranlar da var. Görüldüğü gibi değil; ağır tonajlarda makine çok sallanıyor. Makine sallandığı için yeni başlayan arkadaşlar hemen bırakabiliyorlar. Maaş aralığı 80-90 bin civarı gidiyor. Kamerası yok, tamamen telsizlerle iletişim; bir de aşağıdaki sapancının yönlendirmesiyle öyle yürütüyoruz. Diğer türlü zaten yükün ağırlığına göre 'çift donanım', 'tek donanım' diye bir şey var; onu devreye sokuyoruz. Eğer kaldırmazsa zaten vinçlerde switch var; o kesiyor. Yani 'Ben bu yükü kaldıramıyorum' diyor."

Maaşı 90 bin lira! Metrelerce yükseklikte zor mesai: Tonlarca ağırlıktaki yükleri iğne deliğinden geçiriyorlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burun ameliyatı oldu, hayatını kaybetti! Üst üste narkoz verildiği iddiası
Emekli ikramiyesi kulisi! Muhammed Bayram canlı yayında rakam vererek açıkladı
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.