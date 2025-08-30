Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Madde bağımlısı genç ailesinin evini ateşe verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alırken evi ateşe veren genç ise gözaltına alındı.

Madde bağımlısı genç ailesinin evini ateşe verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
18:15
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
18:15

’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fethiye Kalesi’nin arkasında bulunan evde madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi ateşe verdi.

Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Madde bağımlısı genç ailesinin evini ateşe verdi

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde hasar meydana gelirken, evi ateşe verdiği öne sürülen H.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

