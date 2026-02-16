Mahalleli kokudan isyan etti! Yaşlı vatandaşın evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Kokudan rahatsız olan vatandaşların yaptığı ihbarla eve gelen Yakutiye Belediyesi ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından bodrum kattaki dairede kapsamlı bir tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

EVE GİRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİLDİ

Belediye ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalarda eve girmekte güçlük çekilirken, yapılan tahliye operasyonunda adresten yaklaşık tonlarca çöp çıkarıldı. Yoğun ve titiz bir şekilde yürütülen temizlik çalışmalarının 3 gün sürdüğü ifade edildi.

M.A. YAKINLARINA TESLİM EDİLECEK

Tamamen boşaltılan dairede, halk sağlığını korumak amacıyla dezenfekte ve ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından evin, M.A.’nın yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Mahalle sakinleri ise uzun süredir yaşadıkları koku ve sağlık riskinin ortadan kaldırılmasından dolayı rahat bir nefes aldı.