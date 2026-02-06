Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mal bölüşümünde şoke eden olay! Eşi arabayı vermeyince dehşet saçtı: Demir sopa ile aracı parçaladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında mal bölüşmesinde bazı sorunlar yaşandı. Bir miktar altın ve arabaları aralarında bölüşemeyen çift adeta birbirine girdi. "Enayi yerine konulmak istemedim" diyen koca Bilal Arzu, park halindeki aracını parçaladı. Tüm camları kıran öfkeli adamın o anları kameraya yansıdı.

06.02.2026
06.02.2026
saat ikonu 11:59

Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde kararı alan çift mal bölüşümü konusunda bir türlü uzlaşamadı. Bir miktar altın ve arabaları olduğunu belirten koca Bilal Arzu, eşine arabalardan birini almak istediğini söylese de olumlu bir cevap alamadığını iddia etti. Durum üzerine sinirden çılgına dönen adam, gece saatlerinde park halindeki aracın yanına gelerek dehşet saçtı.

Mal bölüşümünde şoke eden olay! Eşi arabayı vermeyince dehşet saçtı: Demir sopa ile aracı parçaladı

DEMİR SOPA İLE ARACA SALDIRDI

Elindeki demir sopayla aracın camlarını kıran, kaportasına ve aynalarına hasar veren adam, aracın içine girerek daha fazla zarar vermek istedi. Bu sırada elini cam kesmesiyle yaralanan Bilal Arzu, olay yerinden ayrıldı. Yaptığından pişman olmadığını belirten öfkeli koca, "Beni enayi yerine koymak istediler" diyerek haklı olduğunu belirtti.

Mal bölüşümünde şoke eden olay! Eşi arabayı vermeyince dehşet saçtı: Demir sopa ile aracı parçaladı

"YAPTIĞIMDAN HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

Boşanma aşamasındaki eşine kalmaması için araca demir sopayla saldıran Bilal Arzu, "Eşimle yaklaşık 1 hafta önce ayrılma kararı aldık. Bu karar sonrasında mal bölüşümü sırasında birikiminiz olan bir miktar altın ve arabamızdan birini istedim. İkisini de bana vermedi, arabanın tüm parasını zaten ben vermiştim. Beni enayi yerine koymak istediler ben de iş yerimden aldığım demir sopayla aracı parçaladım. İçine girmeye çalıştım aracın, daha çok hasar vermek istedim. O sırada elim kesildi o nedenle bu kadarla bıraktım. Yaptığımdan hiç pişman değilim, tekrar olsa tekrar yaparım" dedi.

Mal bölüşümünde şoke eden olay! Eşi arabayı vermeyince dehşet saçtı: Demir sopa ile aracı parçaladı
ETİKETLER
#boşanma
#Mal Paylaşımı
#Araç Hasarı
#Demir Sopa
#Öfkeli Koca
#Yaşam
