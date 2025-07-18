Malatya'da fabrikada korkutan patlama! Yaralılar var

Malatya'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ahşap tabela üretimi yapılan fabrikada korku dolu anlar yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Patlamada yaralanan işçiler olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı.