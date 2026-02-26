Manisa'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 01.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Otogar Kavşağı'nda F.A. idaresindeki otomobil ile A.C. yönetimindeki ambulans kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan savrulurken, ambulans ise yan yatarak durabildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulans sürücüsü A.C., ambulansta görevli paramedikler E.İ. ve A.M., otomobil sürücüsü F.A. ile ambulansta bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen hasta yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yan yatan ambulans ve hasar gören otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.