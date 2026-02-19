Manisa'da heyelan paniği! 7 ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak dün akşam saatlerinde Ozanca Mahallesi'nde toprak kaymasına neden oldu. Yamaçtan ayrılan toprak kütleleri yerleşim alanlarını tehdit ederken, mahalledeki 11 konutta derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Heyelanın ardından bölgeye AFAD ve Gölmarmara Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, heyelanın bilançosu da netleşti. İlk tespitlere göre, facianın eşiğinden dönülen mahallede 7 evin tamamen kullanılamaz hale geldiği, toplamda ise 11 konutun hasar gördüğü belirlendi. Evler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Öte yandan bölgede yaklaşık 3 gündür devam eden küçük çaplı toprak hareketliliğini fark eden mahalle sakinlerinin, olabilecek bir felakete karşı tedbir alarak evlerini önceden boşalttığı öğrenildi. Heyelanda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

TARIM ARAZİLERİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYORLAR

Evlerini boşaltmak zorunda kalan mağdur vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yurtlarda barınma imkanı sunulurken, geçimini çiftçilikle sağlayan mahalle sakinleri, hem tarımsal faaliyetlerinin devamlılığı hem de çocuklarının okul düzeninin bozulmaması için yurt teklifine mesafeli yaklaştı. Mağduriyetlerinin giderilmesini bekleyen mahalleli, tarım arazilerinden uzaklaşmadan bir çözüm üretilmesini bekliyor.

FACİANIN ADIM ADIM GELİŞİNİ ANLATTILAR

Heyelanın yaşandığı bölgede tahliye edilen evlerden birinde yaşayan mahalle sakini Ergün Azgın, yaşanan afeti şöyle anlattı:

"Günlerdir toprakta bir hareketlilik zaten hissediliyordu, yukarıdaki heyelan alanı belli oluyordu. Toprak bütünleşip aşağı doğru kaymaya başlayınca binalar oynamaya başladı. Biz durumu fark edince önlemimizi erkenden aldık ve evlerimizi boşalttık. Dün gece saat 04.00 sıralarında ise çok büyük bir gürültü koptu. Kalktığımda o ufak çatlakların yerini büyük göçüklere bıraktığını, evlerin tamamen çöktüğünü gördüm. Şu an 7 ev tamamen boşaltıldı ama toplamda 14-15 ev zarar görmüş durumda. AFAD ekipleri diğer ev sahiplerine de bildirimde bulundu, büyük ihtimalle onlar da tahliye edilecek. Biz vaktinde çıktığımız için canımızı kurtardık"

Mahalle sakinlerinden Sezgin Azgın ise saniyeler içinde evlerin nasıl enkaza dönüştüğünü belirterek, "Toprak yaklaşık 4 gündür yavaş yavaş hareket ediyordu, her geçen gün kayma biraz daha artıyordu. Ancak en son dün gece saat 04.00 sularında büyük bir gürültüyle yer yerinden oynadı ve binalar tamamen çöktü" dedi.

Evi kullanılamaz hale gelen mahalle sakinlerinden Ayten Azgın ise "Bize 'Yurda gidin' diyorlar ama biz evimizi, yuvamızı nasıl bırakıp gidelim? Ben bu evi ne emeklerle yaptım. 13 yıldır tarlalarda yevmiye toplayarak, dişimizden tırnağımızdan artırarak bu yuvayı kurduk. 3-4 gündür bu korkuyla yaşıyoruz. Daha önce sarsıntılar oluyordu, 'Düzelir' diyorduk ama olmadı. Çoluk çocuğun, hepimizin psikolojisi bozuldu. Sabah akşam dışarıda, sokaktayız. Çocukları güvenli bir yere gönderiyoruz ama biz gidemiyoruz. Siz söyleyin, bu evi bu halde bırakıp gitmek kolay mı? Allah aşkına gidin şu yeni evimin haline bir bakın" diye konuştu.

Evi büyük hasar gören mahalle sakinlerinden Mehmet Azgın, çatlakları fark eder etmez ailesini tahliye ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Gündüz saat 11.00 sıralarında evdeki çatlakları fark ettim. Hemen ailemi ve çocuklarımı dışarı çıkarıp kayınpederimin yanına yerleştirdim. Biz çıktıktan kısa süre sonra jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Evim şu an oturulamaz halde, içerisi mahvolmuş durumda. Yaklaşık 2 milyon liralık evim resmen çöpe gidiyor. Çocuklarımı vaktinde çıkarmasaydım sonuç çok daha kötü olabilirdi"

Öte yandan, AFAD tarafından mağdur ailelere kumanya desteği sağlanırken; sunulan yurtlarda geçici barınma imkanının vatandaşlar tarafından tarımsal faaliyetler ve eğitim gerekçesiyle kabul edilmediği öğrenildi. Vatandaşların geçici olarak akrabalarının yanına yerleştiği mahallede, toprak hareketliliği izlenmeye devam ederken hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.