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 | Selahattin Demirel

Manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde Yargıtay kararı bozdu! Ünlü iş insanı ve oğulları tekrar yargılanacak

Muğla'da 15 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada Yargıtay, iş insanı ve oğulları hakkında verilen beraat kararını bozdu. Baş'ın babası Mehmet Baş, "Güçlünün değil, hukukun adaletini istiyorum. Başka Aslılar ölmesin, başka Aslılar öldürülmesin" dedi.

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Manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde Yargıtay kararı bozdu! Ünlü iş insanı ve oğulları tekrar yargılanacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 19:09

2003'te "Miss Model of Turkey" birincisi seçilen Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde, iş insanı Ahmet Bayer'e ait Bodrum'daki villanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Bayer ailesi hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "" suçlamalarıyla dava açıldı.

10 YIL SONRA BERAAT KARARI ÇIKTI

Yaklaşık 10 yıl süren yargılamanın sonunda, 15 Ocak 2020 tarihinde sanıklar hakkında kararı verildi. Ancak Aslı Baş'ın ailesi bu kararı temyize taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin onadığı karar, 'a götürüldü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararında ciddi eksiklikler olduğunu belirterek kararı mart ayında bozdu, karar ise aileye dün tebliğ edildi.

Manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde Yargıtay kararı bozdu! Ünlü iş insanı ve oğulları tekrar yargılanacak

YARGITAY KARARI BOZDU, GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Gerekçeli kararda, Aslı Baş'ın ölmeden önce attığı bazı mesajların telefon kayıtlarında yer almaması, olay sırasında evde bulunan bazı tanıkların dinlenmemesi ve sanık Hakan Bayer'in olayın ardından güvenlik kamerası firması yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin detaylarının araştırılmaması gibi eksikliklerin, yargı sürecini olumsuz etkilediği vurgulandı.

"ÇOCUĞUM TOPRAK ALTINDA HUZUR İÇİNDE YATMIYOR"

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde İHA muhabirine konuşan Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, "Benim kızım öleli 15 yıl oldu ve ben halen huzur içinde değilim. Çocuğum da huzur içinde yatmıyor. Kanunlar ve yasalar hakkını verene kadar ne ben ne de kızım huzura kavuşacağız. Tek istediğim, adaletin yerini bulması. Ben bir babayım, bir Türk vatandaşıyım. Bu dava yalnızca benim değil, herkesin davası. Türkiye'nin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Burada imtiyazlar değil, adaletin hükmü geçmeli" şeklinde konuştu.

Manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde Yargıtay kararı bozdu! Ünlü iş insanı ve oğulları tekrar yargılanacak

"KIZIM BİR ŞEYLER BİLDİĞİ İÇİN SUSTURULMAYA ÇALIŞILDI"

Baba Baş, kızının bir organizasyon için Bodrum'a davet edildiğini ifade ederek, onun bazı şeyleri bildiğini ve susturulmak istendiğini düşündüğünü söyledi. Delillerin karartıldığını iddia eden Baş, "Kızımın delillerini neden karartıyorsunuz? Neden kamera görüntüleri kayboluyor? Neden ilk ifadesi Türkçe alınırken ikinci ifadede tercüman çağrılıyor? Bu çelişkiler bizi, kızımın öldürüldüğü kanaatine götürdü.

İntihar ettiği iddia edilen yer, 1 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde, süs bitkileriyle çevrili bir çit. 'Balıklama atladı', 'çiti yararak atladı' gibi birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldı. Uyuşturucu ya da depresyon ilacı kullandığı söylendi, ancak adli tıp raporlarında bunlara rastlanmadı. Bunların hepsi kızımı karalamak için uyduruldu" dedi.

Manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde Yargıtay kararı bozdu! Ünlü iş insanı ve oğulları tekrar yargılanacak

"BAŞKA ASLILAR ÖLMESİN"

Kızının dünyanın en iyi evlatlarından biri olduğunu söyleyen Mehmet Baş, "O benim canparemdi. Bildiği ve susturulmak istenen sırlar yüzünden öldürüldü. Ben güçlünün değil, hukukun ve adaletin gücünü istiyorum. Evladım geri gelmeyecek ama başka Aslılar ölmesin, başka kadınlar, kızlar, çocuklar öldürülmesin. Yaşam hakları ellerinden alınmasın. Mücadelem bunun için. Bu davayı Türkiye unutmasın diye elimden geleni yapacağım. Türkiye neyin ne olduğunu biliyor; şimdi adaletin de bunu bilmesini istiyorum" diye konuştu.

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ETİKETLER
#yargıtay
#adalet
#beraat
#Azmettirme
#Aslı Baş
#Ahmet Bayer
#Nitelikli Kasten Öldürme
#Yaşam
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