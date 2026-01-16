Mardin'de kahreden olay! Baba-oğul 1 gün arayla hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde peş peşe beyin kanaması geçiren baba ile oğlundan acı haber geldi.

ÖNCE BABA, SONRA OĞLU BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bahçelievler Mahallesi eski muhtarı 80 yaşındaki Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba Çiçek'in oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirerek Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BİR GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER

Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oğlu Mahmut Çiçek de bugün hayatını kaybetti.

Çiçek ailesi, bir gün arayla gelen iki acı haberle büyük üzüntüye boğuldu.