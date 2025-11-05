Market kan gölüne döndü! Eski eşini defalarca bıçakladı

Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir zincir markette kan donduran bir olay yaşandı. Cani, boşandığı eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete giderek dehşet saçtı. Yanında getirdiği bıçakla 30 yaşındaki M.E.'ye saldıran cani, kadını birçok yerinden bıçakladı.

KADIN AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan ve Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu’na gelen şüpheli, burada polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.