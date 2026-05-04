Türkiye geneli birkaç gündür soğuk hava dalgasının etkisi altında... Sıcaklarıyla meşhur Adana'ya bile mayıs ayında kar yağdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mayıs ayında Adana'da kar sürprizi! Her yer beyaza büründü Türkiye genelindeki soğuk hava dalgası nedeniyle, sıcaklarıyla meşhur Adana'nın Pozantı ilçesine mayıs ayında kar yağdı. Pozantı ilçesinde gece başlayan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü ve sabah saatlerinde çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar mayıs ayında kar sürpriziyle şaşırırken, bu durumun ilk kez yaşandığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının ani düştüğünü ve yüksek rakımlı alanlarda kar yağışının görülebileceğini bildirdi. Kar yağışına rağmen ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı, Adana kent merkezinde ise yağmurun etkisini sürdürdüğü belirtildi.

SAATLER İÇİNDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. İlçenin bazı noktalarında etkili olan kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşarak çevreyi beyaza bürüdü.

"MAYISTA KAR YAĞMASI BİZİ GERÇEKTEN ŞAŞIRTTI"

Kar manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp o anları kayda aldı. İlçede yaşayan Coşkun Dikmen ise ilk kez mayıs ayında kar gördüğünü belirterek, “Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadım. Mayısta kar yağması bizi gerçekten şaşırttı” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının ani şekilde düştüğünü ve yüksek rakımlı alanlarda kar yağışının görülebileceğini açıkladı. Öte yandan, kar nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Adana kent merkezinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.