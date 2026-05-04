Mayıs ayında Adana'da kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Türkiye geneli birkaç gündür soğuk hava dalgasının etkisi altında... Sıcaklarıyla meşhur Adana'ya bile mayıs ayında kar yağdı.
Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. İlçenin bazı noktalarında etkili olan kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşarak çevreyi beyaza bürüdü.
Kar manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp o anları kayda aldı. İlçede yaşayan Coşkun Dikmen ise ilk kez mayıs ayında kar gördüğünü belirterek, “Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadım. Mayısta kar yağması bizi gerçekten şaşırttı” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının ani şekilde düştüğünü ve yüksek rakımlı alanlarda kar yağışının görülebileceğini açıkladı. Öte yandan, kar nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Adana kent merkezinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.