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 | Bengül Arıca

Mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Van'da mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bırakınca Karabet Geçidi'nde bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 09:05

Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Mayıs ayının ortalarında lapa lapa kar yağan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı yolda yokuşu çıkmakta zorlanan sürücüler, karın hemen erimesiyle yollarına devam ettiler. Şehir merkezinde termometreler 16 dereceyi gösterirken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise sıcaklık 0 dereceye düştü.

Mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

BİTLİS DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı Bitlis’te etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte şehrin yüksek kesimleri tamamen beyaza bürünürken, Nemrut Krater Gölü’nde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

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