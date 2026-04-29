Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Mayıs’ta 16 gün kesintisiz tatil yapmanın formülü! 6 gün izin, aralıksız tatil

Mayıs ayı çalışanları sevindirecek günlerle dolu. İşçi Bayramı ile başlayan resmi tatiller, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile devam edecek. Finalde ise 4 buçuk gün resmi tatili bulunan Kurban Bayramı kutlanacak. Ancak alınacak 6 günlük izin, bu tarihleri birleştirerek, aralıksız bir tatile kapı açacak. İşte Mayıs’ta 16 gün kesintisiz tatil yapmanın formülü.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 11:52

Havaların ısınmasıyla tatil planları yapılmaya başlarken, Mayıs ayında art arda gelen , yüzleri güldürdü. Zira eğer iyi bir planlama yapılırsa, 16 gün kesintisiz tatil yapmak mümkün. Bunun için sadece 19 Mayıs ile Kurban Bayramı arasındaki belirli tarihlerde yıllık izinden kullanılması gerekiyor.

Mayıs ayındaki resmi tatillerin yıllık izinlerle birleştirilmesiyle 2026'da 16 gün kesintisiz tatil yapmak mümkün.
2026'da 1 Mayıs Cuma günü, 19 Mayıs Salı günü resmi tatil.
2026'da Kurban Bayramı 26-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.
16 gün kesintisiz tatil için 18-20-21-22-25-26 Mayıs tarihlerinde yıllık izin kullanmak gerekiyor.
Bu planlama ile tatil 16 Mayıs Cumartesi başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona eriyor.
MAYIS AYI RESMİ TATİLLERİ

2026 yılının başında yayınlanan resmi tatiller takviminde göre

  • 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Cuma günü 1 gün
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Salı günü 1 gün
  • Kurban Bayramı nedeniyle 26-30 Mayıs tarihleri arasında 4,5 gün resmi tatil bulunuyor.
MAYIS AYINDA 16 GÜN KESİNTİSİZ TATİL YAPMANIN FORMÜLÜ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan hafta sonu tatili 17 Mayıs’ta devam ediyor. 18 Mayıs Pazartesi günü 1 gün yıllık izinden kullanıldığında 19 Mayıs ile hafta sonu tatili bağlanmış oluyor. Böylelikle bir 4 günlük tatil daha elde edilebiliyor.

2026 Kurban Bayramı ise bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Ancak bir gün önce yani 26 Mayıs Salı günü arife günü olduğu için yarım gün tatil. Diğer yandan ülkemizde Kurban Bayramı 4 gün şeklinde kutlanıyor. Bu ise 26 Mayıs Çarşamba öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor. 31 Mayıs ise yine hafta sonu tatili.

Bu kapsamda 25 Mayıs Pazartesi tam gün, 26 Mayıs Salı öğleden önce yarım gün kullanıldığında Kurban Bayramı tatili tam 9 güne uzayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayan tatil, 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Buna göre, 18-20-21-22-25-26 Mayıs’ta 5,5 gün izin alanlar 16-31 Mayıs arasında 16 gün kesintisiz tatil yapabiliyor.

