Mersin'de 152 şüpheli yakalandı, 16 kişi tutuklandı

Mersin’de 15-21 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadelede 127 olay meydana gelirken, 152 şüpheli şahıs yakalandı, 16’sı tutuklandı. Operasyonda ikamet, iş yeri, uyuşturucu madde, tabanca ele geçirildi. Narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında ise 18 oturumda 421 kişiye bilgilendirme sunumları yapıldı.

Mersin'de 152 şüpheli yakalandı, 16 kişi tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 11:59

’de 15-21 Eylül tarihleri arasında ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 127 olay meydana gelirken, 152 şüpheli şahıs yakalandı, 16’sı tutuklandı. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, , jandarma ve sahil güvenlik birimleri il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bin 956 uyuşturucu hap, 7 bin 163 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi. Son 1 haftada meydana gelen 127 narkotik olayında, 152 şüpheli şahıs yakalandı, 16’sı tutuklandı.

Mersin'de 152 şüpheli yakalandı, 16 kişi tutuklandı

'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE'

Öte yandan, toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla sürdürülen faaliyetler kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde 12 oturumda 634 anneye, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında ise 18 oturumda 421 kişiye bilgilendirme sunumları yapıldı. Bu sunumlarda ayrıca 'Narvas' ve 'Uyuma' projeleri de tanıtıldı.

