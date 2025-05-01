Mersin’de başıboş atlar trafiği birbirine kattı!

Mersin'de D-400 Karayolu'na çıkan başıboş atlar, trafikte kısa süreli bir karmaşaya neden oldu. Mersin istikametine giden atların nereden geldiği merak konusu oldu.

Mersin’de Merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Huzurkent Mahallesi'nde, Adana yönünden Mersin istikametine doğru ilerleyen bir grup at, aniden D-400 Karayolu'na çıktı. Nereden geldikleri henüz belirlenemeyen atlar, karayolunda hızla koşarak araç trafiğini altüst etti.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Işıklarda bekleyen sürücüler atları görünce şaşkına dönerken, atlar araçların arasında karayolunda koşmaya devam etti. Bu sırada atlardan birini yakalayan vatandaşlar atı bağlayarak su verdi.

MERAK KONUSU OLDU

Eyüp Can adlı şahıs, bir grup atın yolun ortasında deliler gibi koştuğunu, arabaların arasında gittiğini, araçlara zarar vereceklerini söyledi. Mersin istikametine giden atların nereden geldiği merak konusu oldu.