Mersin'de bir asansör faciası daha! Stajyer çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Mersin Anamur'da bir asansör firmasında staj yapan 16 yaşındaki Alperen Uygun'dan acı haber!

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata giden Uygun üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü. Alperen Uygun'un asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI!

Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.