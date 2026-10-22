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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:56

Mersin'de korku dolu anlar! Binanın zemini çöktü 40 kişi tahliye edildi

Mersin'de 3 katlı bir binanın zemininde yaşanan çökme ikamet edenleri alarma geçirdi. Tedirgin olan bina sakinleri ihbarda bulundu. Belediye ekipleri tarafından tahliye işlemleri başlatıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:56

'de 3 katlı bir binanın zemininde çökme yaşandı. Merkez ilçesi 1305 Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden bina sakinleri AFAD ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

HABERİN ÖZETİ

Mersin'de korku dolu anlar! Binanın zemini çöktü 40 kişi tahliye edildi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde 3 katlı bir binanın zemininde çökme meydana geldi.
Olay, Gazi Mahallesi 1305 Sokak'ta bulunan bir binanın zemininde çökme ve hasar oluşmasıyla fark edildi.
Bina sakinleri durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemeler sonucunda binada yaşayan 40 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Tahliye edilen vatandaşlar Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi.
Bina sakini Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemdeki yoğun yağışların iptal edilmiş bir rögar giderinden sızan suların toprak kaymasına neden olmasıyla meydana geldiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de korku dolu anlar! Binanın zemini çöktü 40 kişi tahliye edildi

40 KİŞİ BİNADAN  TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi.

Mersin'de korku dolu anlar! Binanın zemini çöktü 40 kişi tahliye edildi

SON DÖNEMDEKİ YAĞIŞLARDAN DOLAYI BİNANIN ALTINDAKİ TOPRAK BOŞALDI

Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemde etkili olan yağışların ardından meydana geldiğini belirterek, "Son dönemlerdeki yoğun yağışlardan dolayı bizim bir rögar giderimiz vardı, iptal edilmiş rögar gideri. Su, yağmur suları o rögar giderinden kendine yol bularak binanın kenarındaki betonun altındaki yerden dışarıya toprağı boşaltıyor. Bu boşaltma sonucunda daha önce hafiften çökmemiz vardı zaten orada. Daha önce de tamir edilmişti. Bu yüzden rögar iptal ettik. Ve çökme meydana geliyor. Çökme meydana gelince komşularımız bunu görüyor, bunu görünce AFAD'a haber veriyor. AFAD'a haber verilmesi sonucu polislerimiz, sağ olsun, kaymakamımız geldi. Emniyetimiz geldi. Emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.

Mersin'de korku dolu anlar! Binanın zemini çöktü 40 kişi tahliye edildi
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ETİKETLER
#Mersin
#yenişehir
#Gazi Mahallesi
#Nevzat Şengök
#Tekin Demirtaş
#Yaşam
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