Mersin'de 3 katlı bir binanın zemininde çökme yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden bina sakinleri AFAD ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Mersin'de korku dolu anlar! Binanın zemini çöktü 40 kişi tahliye edildi Mersin'in Yenişehir ilçesinde 3 katlı bir binanın zemininde çökme meydana geldi. Olay, Gazi Mahallesi 1305 Sokak'ta bulunan bir binanın zemininde çökme ve hasar oluşmasıyla fark edildi. Bina sakinleri durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda binada yaşayan 40 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi. Bina sakini Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemdeki yoğun yağışların iptal edilmiş bir rögar giderinden sızan suların toprak kaymasına neden olmasıyla meydana geldiğini belirtti.

40 KİŞİ BİNADAN TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi.

SON DÖNEMDEKİ YAĞIŞLARDAN DOLAYI BİNANIN ALTINDAKİ TOPRAK BOŞALDI

Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemde etkili olan yağışların ardından meydana geldiğini belirterek, "Son dönemlerdeki yoğun yağışlardan dolayı bizim bir rögar giderimiz vardı, iptal edilmiş rögar gideri. Su, yağmur suları o rögar giderinden kendine yol bularak binanın kenarındaki betonun altındaki yerden dışarıya toprağı boşaltıyor. Bu boşaltma sonucunda daha önce hafiften çökmemiz vardı zaten orada. Daha önce de tamir edilmişti. Bu yüzden rögar iptal ettik. Ve çökme meydana geliyor. Çökme meydana gelince komşularımız bunu görüyor, bunu görünce AFAD'a haber veriyor. AFAD'a haber verilmesi sonucu polislerimiz, sağ olsun, kaymakamımız geldi. Emniyetimiz geldi. Emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.