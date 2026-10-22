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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:18

Zonguldak'ta bina faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Zonguldak'ta 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Facianın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çöken bina çevresindeki 7 bina, 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edilirken, polis ekipleri enkaz çevresinde nöbet tuttu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:18

'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 3 katlı betonarme bina çöktü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Olay sırasında diğer kardeşleri Kemal Akçaharman'ın binanın dışında olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta bina faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

YIKIMIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Gece saatlerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkımın boyutu ortaya çıktı. Çöken bina ve çevresindeki son durum havadan görüntülendi. Güvenlik önlemlerinin sürdüğü alanda polis ekipleri enkaz çevresini bariyerlerle kapattı. Bölgede polis ekiplerinin nöbeti sürüyor.

Zonguldak'ta bina faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çöken binanın çevresindeki 7 binada bulunan 13 dairede yaşayan toplam 30 kişi tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Zonguldak'ta bina faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

BURNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Kenan Akçaharman'ın Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor. Burnunda kırık tespit edilen Akçaharman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın ise il dışından kardeşleriyle ilgilenmek için Zonguldak'a geldiği belirtildi. Özhan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmesi bekleniyor. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının binanın çökmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta bina faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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ETİKETLER
#zonguldak
#Atatürk Devlet Hastanesi
#Türkan Akçaharman Özhan
#Kenan Akçaharman
#Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
#Yaşam
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