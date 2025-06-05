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 | Özge Sönmez

Meteoroloji açıkladı! Bayramda kavrulacağız: O ilde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yaz havasının iyiden iyiye kendini gösterdiği yurt genelinde sıcaklıklar tavan yapacak. Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak. İşte 5 Haziran hava durumu...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 08:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Yaz havalarının etkisini gösterdiği yurt genelinde bayramda da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, Türkiye genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Yalnızca Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı! Bayramda kavrulacağız: O ilde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

BAYRAMDA SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ GÖRECEK

Öte yandan bayramda en yüksek sıcaklık Aydın'da görülecek. Tatil cennetinde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Aydın'ı Güneydoğu ve Akdeniz illeri takip edecek. Ardahan, Iğdır, Kars, Hakkari, Şırnak ve Van'da ise sağanak yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji açıkladı! Bayramda kavrulacağız: O ilde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bayramda kavrulacağız: O ilde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

EGE


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU


Parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bayramda kavrulacağız: O ilde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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