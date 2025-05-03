Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor

La Nina sıcak mı soğuk mu?

Terim, tropikal Doğu Pasifik Okyanusu'nun büyük bir bölümünü etkileyen bu ara sıra meydana gelen dramatik ısınmayı ifade etmeye başladı. Bazen tam tersi durum meydana gelir ve okyanus normalden çok daha soğuk olur. Bu gerçekleştiğinde buna "La Niña" denir.