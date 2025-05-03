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Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor

Mayıs ayına girilmesine rağmen yurt genelinde etkili olan serin, yağışlı ve şiddetli poyraz sonunda etkisini kaybediyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak.

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Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 10:04

Soğuk hava etkisini kaybediyor. Türkiye, yeni haftayla birlikte sıcaklarının etkisine giriyor. Sıcaklıklar 30'lu dereceleri bulacak.

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor

Yarın ise 5 büyük kentte de güneş görülecek. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa 23 derece. Antalya'da kısa süreli yerel yağmur geçişi olabilir.

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor

Yeni haftada da poyraz etkisini yitirirken yerini güneşli havaya bırakıyor.

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor

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Sıkça Sorulan Sorular

La Nina sıcak mı soğuk mu?
Terim, tropikal Doğu Pasifik Okyanusu'nun büyük bir bölümünü etkileyen bu ara sıra meydana gelen dramatik ısınmayı ifade etmeye başladı. Bazen tam tersi durum meydana gelir ve okyanus normalden çok daha soğuk olur. Bu gerçekleştiğinde buna "La Niña" denir.
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