Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık yükseliyor, bahar havası geliyor

Mayıs ayına girilmesine rağmen yurt genelinde etkili olan serin, yağışlı ve şiddetli poyraz sonunda etkisini kaybediyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak.
Soğuk hava etkisini kaybediyor. Türkiye, yeni haftayla birlikte sıcaklarının etkisine giriyor. Sıcaklıklar 30'lu dereceleri bulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi.
Yarın ise 5 büyük kentte de güneş görülecek. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa 23 derece. Antalya'da kısa süreli yerel yağmur geçişi olabilir.
Yeni haftada da poyraz etkisini yitirirken yerini güneşli havaya bırakıyor.